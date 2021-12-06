美加州小飛機墜毀 釀4人死亡

美國加州1架比奇Bonanza小飛機墜毀，造成機上4人死亡。比奇Bonanza示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2021/12/06 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州維塞利亞（Visalia）當地時間4日晚間6時35分許，1架小型飛機於機場周遭墜毀，造成機上4人全數喪命。

據《ABC》報導，加州圖萊里郡警長辦公室指出，失事飛機為單引擎的比奇Bonanza，在維塞利亞機場旁的68號公路與288號大道附近墜毀，美國國家運輸安全委員會已介入調查。

請繼續往下閱讀...

據了解，這架小飛機在起飛後沒過多久便失事，當局並未透露罹難者身分，目前也尚不清楚墜機原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法