防止留學生「爆買免稅品」賺價差 日政府明年將修改稅制

日本政府為了杜絕外國留學生利用免稅制度獲利，預計將修改制度。（彭博）

2021/12/06 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕在日本旅遊時，旅客購物可以享受免稅待遇，長期居留的外國留學生也允許在入境半年內享有購物免稅，不過日本政府發現，有許多留學生利用此制度「爆買」，將商品以包含消費稅的價格出售後賺取價差。日本政府為了杜絕此行為，預計將修改免稅制度。

綜合日媒報導，目前日本的現行制度規定，長期居留的留學生除了已有兼職者以外，允許在入境後半年後購物免稅，但店家往往在結帳時，必須詳細確認留學生是否有在打工，耗費許多人力，同時也會造成排隊隊伍大排長龍。另外，也有出現店家明明確實檢查，但有許多留學生為求方便，寧願選擇前往「檢查不確實」的店家消費的狀況發生，導致部分店家抱怨此制度對營業公平性造成影響。

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日本財務省國稅廳在去年4月開始採用顧客資訊電子化機制後，發現有許多留學生有可疑的「爆買」現象，在大量購買免稅品之後，再以含有消費稅的金額出售商品，賺取價差。

針對此現象，日本政府計畫透過稅制來改善狀況，將目前外會法規定的免稅購物條件縮小為在日居留90日以內的短期旅客，長期居留的外國留學生將不再享有免稅待遇，此政策將列入近期制定的2022年度執政黨稅制修改大綱中，在2022年度稅制修改時將進行調整。

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