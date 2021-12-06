為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    防止留學生「爆買免稅品」賺價差 日政府明年將修改稅制

    日本政府為了杜絕外國留學生利用免稅制度獲利，預計將修改制度。（彭博）

    日本政府為了杜絕外國留學生利用免稅制度獲利，預計將修改制度。（彭博）

    2021/12/06 14:02

    〔即時新聞／綜合報導〕在日本旅遊時，旅客購物可以享受免稅待遇，長期居留的外國留學生也允許在入境半年內享有購物免稅，不過日本政府發現，有許多留學生利用此制度「爆買」，將商品以包含消費稅的價格出售後賺取價差。日本政府為了杜絕此行為，預計將修改免稅制度。

    綜合日媒報導，目前日本的現行制度規定，長期居留的留學生除了已有兼職者以外，允許在入境後半年後購物免稅，但店家往往在結帳時，必須詳細確認留學生是否有在打工，耗費許多人力，同時也會造成排隊隊伍大排長龍。另外，也有出現店家明明確實檢查，但有許多留學生為求方便，寧願選擇前往「檢查不確實」的店家消費的狀況發生，導致部分店家抱怨此制度對營業公平性造成影響。

    日本財務省國稅廳在去年4月開始採用顧客資訊電子化機制後，發現有許多留學生有可疑的「爆買」現象，在大量購買免稅品之後，再以含有消費稅的金額出售商品，賺取價差。

    針對此現象，日本政府計畫透過稅制來改善狀況，將目前外會法規定的免稅購物條件縮小為在日居留90日以內的短期旅客，長期居留的外國留學生將不再享有免稅待遇，此政策將列入近期制定的2022年度執政黨稅制修改大綱中，在2022年度稅制修改時將進行調整。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    標價統一為含稅價 日本「未含稅」標示今走入歷史
    2021/04/01 15:52

    標價統一為含稅價 日本「未含稅」標示今走入歷史
    日本商品標價恢復舊制 4月1日起一律含稅價
    2021/03/14 20:23

    日本商品標價恢復舊制 4月1日起一律含稅價

    吃的醫美錠！新科技抗老丸逆轉20年
    削減消費稅刺激經濟？ 菅義偉︰不考慮
    2020/09/06 10:07

    削減消費稅刺激經濟？ 菅義偉︰不考慮
    提振經濟！日本傳考慮發放現金 每人至少1.2萬日圓
    2020/03/18 12:33

    提振經濟！日本傳考慮發放現金 每人至少1.2萬日圓

    閒錢投資用這招 報酬激增65%
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播