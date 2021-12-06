為求提升同盟威懾力 日本同意增加「美軍駐留費」負擔比例

外交消息人士透露，日本初步同意美方所提出的「增加軍費負擔」要求。圖為駐日美軍與日本自衛隊。（路透）

2021/12/06 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本與美國因駐日美軍駐留費用問題爭論不休，近期傳出日美政府針對2022年度後的美軍駐留費用負擔已有初步共識，日本外交消息人士透露，日本初步同意美方所提出的「增加軍費負擔」要求，由於日本政府12月下旬將敲定2022年度預算案，日美雙方將在預算案敲定前之前達成一致。

根據日本《共同社》報導，針對2022年度開始的美軍駐留費用負擔比例，日美兩國政府已在近期在華府進行協商，協商結果顯示，日本基本上確定未來會同意增加負擔比例。

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日方過去因財政狀況嚴峻，都是採取抑制金額漲幅的方向與美方談判，此次態度之所以轉變，主因是美軍為了對抗中國，在日本周邊地區加強部署，駐日美軍成本也隨之上升。日方認為，若要提升日美同盟威懾力，增加軍費負擔在所難免，所以才同意美方要求，而日方在駐留費用負擔的具體漲幅，未來將成為討論焦點。

日本政府在2021年度預算中，列入2017億日圓負擔美軍駐留費用，包括駐日美軍基地的水電瓦斯費、日籍工作人員薪水、訓練轉移費用等。

外交消息人士指出，日美將在12月內達成共識，預計將利用「日美安全保障磋商委員會」，簽署駐留經費負擔相關特別協定，此會議邀請日美外交和防務閣僚出席，目前正在協調於2022年1月召開。

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