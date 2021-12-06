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    比利時8000人遊行至歐盟總部抗議 警用水砲、催淚瓦斯驅離

    比利時昨日爆發群眾大規模示威，大約8千人湧至歐盟總部外高呼口號，部分示威者傳出破壞商店櫥窗及施放煙火抗議等，警方為此動員發射水砲及催淚瓦斯進行驅離。（法新社）

    比利時昨日爆發群眾大規模示威，大約8千人湧至歐盟總部外高呼口號，部分示威者傳出破壞商店櫥窗及施放煙火抗議等，警方為此動員發射水砲及催淚瓦斯進行驅離。（法新社）

    2021/12/06 09:48

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度升溫，部分國家陸續加嚴防疫措施，但比利時昨日爆發群眾大規模示威，大約8千人湧至歐盟總部外高呼口號，部分示威者傳出破壞商店櫥窗及施放煙火抗議等，警方為此動員發射水砲及催淚瓦斯進行驅離。

    為抗議當局收緊防疫措施，加上歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上週三表示，現在是時候考慮要求民眾強制接種疫苗，比利時週日有數千民眾走上街頭抗議，並一路遊行到歐盟總部外，示威者反對當局要求接種疫苗以及疫苗通行證、配戴口罩等防疫措施，認為未接種疫苗的人被汙名化，甚至有家長相信打疫苗會讓他們的小孩生病，還有人手持「Covid=有組織的種族滅絕」、「QR碼就是卐字符」等標語。

    雖然遊行大致和平，但期間也有部分示威者朝警察丟垃圾，甚至施放煙火、破壞商店櫥窗、衝擊警方路障等。警方為此也出面維安，使用水砲和催淚瓦斯反擊，以驅散示威群眾，並傳出逮捕其中20人，比利時官員也強烈譴責破壞行動。

    事實上，擁有1100萬人口的比利時，近期疫情持續嚴峻，過去一週平均每天仍有超過1.78萬人確診染疫，以及44人死亡，住進重症監護室的重症患者約有800名，醫院人滿為患，讓許多其他疾病的治療只能被延遲。

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    比利時昨日爆發群眾大規模示威，雖然遊行大致和平，但期間也有部分示威者朝警察丟垃圾，甚至施放煙火、破壞商店櫥窗、衝擊警方路障等。（法新社）

    比利時昨日爆發群眾大規模示威，雖然遊行大致和平，但期間也有部分示威者朝警察丟垃圾，甚至施放煙火、破壞商店櫥窗、衝擊警方路障等。（法新社）

    比利時昨日爆發群眾大規模示威，示威者反對當局要求疫苗通行證、配戴口罩等防疫措施，認為未接種疫苗的人被汙名化，警方則用水砲和催淚瓦斯驅散示威群眾。（歐新社）

    比利時昨日爆發群眾大規模示威，示威者反對當局要求疫苗通行證、配戴口罩等防疫措施，認為未接種疫苗的人被汙名化，警方則用水砲和催淚瓦斯驅散示威群眾。（歐新社）

    比利時昨日爆發群眾大規模示威，示威者反對當局要求疫苗通行證、配戴口罩等防疫措施，認為未接種疫苗的人被汙名化，警方則用水砲和催淚瓦斯驅散示威群眾。（法新社）

    比利時昨日爆發群眾大規模示威，示威者反對當局要求疫苗通行證、配戴口罩等防疫措施，認為未接種疫苗的人被汙名化，警方則用水砲和催淚瓦斯驅散示威群眾。（法新社）

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