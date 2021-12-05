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    Let's Go Brandon！美國「幹譙拜登」當紅 首家實體店開幕

    美國麻州出現第一家「Let's Go Brandon」實體商店。（翻攝自臉書專頁）

    美國麻州出現第一家「Let's Go Brandon」實體商店。（翻攝自臉書專頁）

    2021/12/05 20:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登支持率持續破底，全美各地興起「幹譙拜登」運動，不論在酒吧、球賽、音樂會，客人還是觀眾，都會一起高喊「XX拜登」（F--k Joe Biden），宣洩怒火。只不過美國民眾最近更流行用不帶髒字眼的「布蘭登加油！（Let's Go Brandon ！）來譙拜登，相關周邊商品狂銷熱賣，更已出現第一家實體商店。

    據《福斯新聞》報導，第一家「Let's Go Brandon」實體商店已在麻州北阿特爾伯勒鎮（North Attleboro）開業，店內出售印上「Let's Go Brandon」字樣的商品，如帽子、襯衫和標誌等。

    據《美聯社》報導，「Let's Go Brandon」一詞始於10月2日在阿拉巴馬州納什維爾舉行的美國全國運動汽車競賽（NASCAR，納斯卡賽事）Xfinity系列賽。當時賽車手布蘭登‧布朗（Brandon Brown）奪冠，美國國家廣播公司（NBC）記者採訪他時，現場觀眾群起高呼「F--k Joe Biden！」不知道是聽錯了，還是故意裝糊塗，該記者說，人們在高喊「加油，布蘭登！（Let's Go Brandon ！）」

    隨後然後鏡頭轉到觀眾席，但尷尬的是，攝影機清楚地錄下了觀眾的吶喊聲明明是「F--k Joe Biden！」

    自此「Let's Go Brandon！」成為反拜登的民眾新口號，並傳遍了各重大體育賽事。在很大程度上取代了在原本更粗俗的「F--k Joe Biden」口號。網友更是腦洞大開，很快就出現了「Let's Go Brandon」的各式「迷因」（meme），各式相關周邊商品狂銷熱賣。

    隨著這句新國罵爆紅，許多相關創作歌曲應運而生，其中知名饒舌歌手布萊森‧ 格雷（Bryson Gray）調侃拜登的同名歌曲在10月下旬攻佔了 iTunes 榜首，甚至把英國流行天后愛黛兒（Adele）的最新單曲《Easy On Me》都比下去了。

    「Let's Go Brandon」成了美國人宣洩對拜登總統不滿的新國罵。（路透）

    「Let's Go Brandon」成了美國人宣洩對拜登總統不滿的新國罵。（路透）

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