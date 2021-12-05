奧地利滑雪場大雪崩！多人遭活埋 已知3死2傷

奧地利當地時間週六下午，有11人在薩爾斯堡（Salzburg）塔姆斯韋格縣（Tamsweg）的一個斜坡上滑雪，然而一場雪崩造成其中3人死亡、2人受傷。圖為奧地利薩爾斯堡一間滑雪場。示意圖，與本新聞內容無關。（歐新社資料照）

2021/12/05 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利紅十字會昨（4）日表示，奧地利當地時間週六下午，有11人在薩爾斯堡（Salzburg）塔姆斯韋格縣（Tamsweg）的一個斜坡上滑雪，然而一場雪崩造成其中3人死亡、2人受傷。

綜合外媒報導，奧地利紅十字會發言人席爾徹（Anton Schilcher）表示，一場雪崩造成的意外，在當地時間週六下午1點45分左右，於塔姆斯韋格縣一處約2400公尺的地方發生。當地的緊急應變官員維德爾（Christoph Wiedl）指出，當時有11人在滑雪，這場大雪崩將其中8人埋在4.5公尺深的地方。

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據報導，其中2名遇難者被尋獲時已經死亡，另一名滑雪者在尋獲後被送至醫院後宣告不治；另有2名傷者被送往當地一間醫院治療。

報導也指出，近年來，奧地利每年平均約有20人因雪崩死亡，不過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情讓滑雪者的數量有所減少，因此過去兩季的雪崩死亡人數較少。

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奧地利紅十字會昨（4）日表示，奧地利當地時間週六下午，有11人在薩爾斯堡（Salzburg）塔姆斯韋格縣（Tamsweg）的一個斜坡上滑雪，然而一場雪崩造成其中3人死亡、2人受傷。雪崩救難示意圖，與本新聞內容無關。（歐新社資料照）

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