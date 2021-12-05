「除了中國」全球門市可退換貨！LV政策讓中國網友氣瘋

法國精品LV政策就註明「全球任何門市都接受退換貨，但不包括中國、巴西、哥倫比亞等國」。（歐新社）

2021/12/05 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕有中國民眾日前在加拿大國寶品牌「加拿大鵝（Canada Goose）」中國門市購買羽絨衣後想退貨，被告知「所有中國門市售賣的貨品均不得退款」，事件曝光引起中國網友震怒，但網友們一查後發現，許多國際知名奢侈品牌都有類似規定，其中，法國精品LV政策就註明「全球任何門市都接受退換貨，但不包括中國、巴西、哥倫比亞等國」，讓中國網友越看越怒。

綜合中媒報導，「加拿大鵝」因為這次退貨事件鬧上微博後，網友開始盤點其他國際知名奢侈品牌的退換貨政策，結果發現在中國內和國外政策大不相同，許多品牌規定在中國門市購買的商品「只換不退」，但若由官方管道購買，可接受7天無理由退貨；其中，法國精品路易威登（LV，LOUIS VUITTON）更直接規定，「全球任何門市都接受退換貨，但不包括中國、巴西、哥倫比亞等國」。

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另外，網友也統整了迪奧（DIOR）、愛馬仕等奢侈品，發現絕大多數不可退貨，但如果是線上門市購買，可在簽收起7天內無理由退貨。不過，就算可以退換貨，中國也與國外有差異，就以迪奧為例，在英國可以退貨的期限是60天，但在中國只能在7天內退貨，或在30天內換貨。

對此，中國網友紛紛不滿表示「雙標！」、「中國人爭氣一點支持國貨大品牌，不要再花錢給這些不尊重中國的外國品牌」、「有關部門不默許他們敢？」、「必須嚴格懲治」、「不買就行」、「相關單位都不管管？」；但也有網友自嘲「假貨換真貨怕了吧」、「要是像英國一樣60天退換，中國這些店早就涼涼了」、「捫心自問你是商人你敢不敢給30天退換？」

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