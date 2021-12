緬甸仰光快閃示威 軍方駕車衝撞還打人、開槍！ 已知至少5死

緬甸最大城上午出現快閃示威活動。(法新社)

2021/12/05 19:38

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸今年2月初發生軍事政變以來,軍政府祭出血腥鎮壓反對聲音,儘管有超過1300人遭殺害,民眾的抗議行動仍持續進行,但漸漸轉變成快閃方式,以「小團體」躲避政府掃蕩。不過今天(5日)該國一場示威行動,軍方竟開車衝撞人群,多人受傷,目前已知5人身亡,15人遭逮捕。

綜合外媒報導,緬甸最大城、原首都仰光今天上午8點出現「快閃示威」,一群人舉著翁山蘇姬的肖像,以及寫上其名言「唯一真正的監獄是恐懼;而真正的自由是免於恐懼(The only real prison is fear;The real freedom is freedom from fear )」的橫幅布條,在街上遊行抗議。

請繼續往下閱讀...

然而抗議行動才開始沒多久,就見安全部隊駕車衝撞人群,數名民眾受傷倒地;一名匿名抗議人士告訴《路透》,指稱軍方開車撞倒他後,一名軍人跳下車拿步槍毆打他,「我將他推開後,他就馬上對我開槍,所幸我躲得快,順利逃脫」;《法新社》也報導稱,軍方靠近抗議者時突然加快車速,群眾四散後,軍方還驅車追趕逃跑的人。

目前已知至少5人在這起事件中身亡,數十人受傷,另有15人當場被逮捕。儘管上午才發生暴力鎮壓,仰光下午又出現民眾上街抗議軍政府。

緬甸軍方駕車衝撞示威群眾。(美聯社)

仰光5日這場示威行動,軍方駕車衝撞驅趕群眾,造成多人受傷送醫,已知至少5人身亡。(法新社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法