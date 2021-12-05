緬甸仰光快閃示威 軍方駕車衝撞還打人、開槍！ 已知至少5死

緬甸最大城上午出現快閃示威活動。（法新社）

2021/12/05 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今年2月初發生軍事政變以來，軍政府祭出血腥鎮壓反對聲音，儘管有超過1300人遭殺害，民眾的抗議行動仍持續進行，但漸漸轉變成快閃方式，以「小團體」躲避政府掃蕩。不過今天（5日）該國一場示威行動，軍方竟開車衝撞人群，多人受傷，目前已知5人身亡，15人遭逮捕。

綜合外媒報導，緬甸最大城、原首都仰光今天上午8點出現「快閃示威」，一群人舉著翁山蘇姬的肖像，以及寫上其名言「唯一真正的監獄是恐懼；而真正的自由是免於恐懼（The only real prison is fear；The real freedom is freedom from fear ）」的橫幅布條，在街上遊行抗議。

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然而抗議行動才開始沒多久，就見安全部隊駕車衝撞人群，數名民眾受傷倒地；一名匿名抗議人士告訴《路透》，指稱軍方開車撞倒他後，一名軍人跳下車拿步槍毆打他，「我將他推開後，他就馬上對我開槍，所幸我躲得快，順利逃脫」；《法新社》也報導稱，軍方靠近抗議者時突然加快車速，群眾四散後，軍方還驅車追趕逃跑的人。

目前已知至少5人在這起事件中身亡，數十人受傷，另有15人當場被逮捕。儘管上午才發生暴力鎮壓，仰光下午又出現民眾上街抗議軍政府。

緬甸軍方駕車衝撞示威群眾。（美聯社）

仰光5日這場示威行動，軍方駕車衝撞驅趕群眾，造成多人受傷送醫，已知至少5人身亡。（法新社）

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