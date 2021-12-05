酒後性侵虐殺20月大女嬰 南韓獸心繼父遭檢方求處死刑

南韓29歲楊姓男子（圖中）性侵殺害僅20月大的繼女，7月間落網。（圖擷取自南韓媒體《news1》）

2021/12/05 17:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓29歲楊姓繼父涉嫌性侵並虐打20個月大的繼女致死，而女嬰的生母不但沒及時拯救女兒，反與丈夫合力將女兒屍體藏匿近一個月。案件近日開審。楊男被控性侵、殺人等罪名，檢方求處死刑、配戴電子腳鐐45年以及接受形同「化學閹割」的性衝動藥物治療15年等。至於鄭女則被控非法棄置屍體罪，求處5年有期徒刑。

綜合《中央日報》等韓媒報導，楊某於今年6月15日凌晨醉酒後，犯下這起人神共憤的慘案。

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據報導，楊某行兇手段十分凶殘，為了避免發出聲響，他行兇之前關上窗戶，並用被子蒙住哭泣的女嬰，出拳捶打數十下，接著用腳踩踏數十次。然後還把女嬰摜摔到牆上，把孩子的腿扭斷。經歷了整整一個小時的摧殘後，女嬰在萬分痛苦中離世。

事後，楊某和受害女嬰的母親鄭某，將屍體放在保冷箱裡並藏匿於洗手間。直到7月9日，因為岳母一直聯繫不上女兒，擔心她與外孫女出事，上門後才揭發事件。

據報導，檢方證實，女嬰遇害前還遭楊某性侵，身上有多處致命性傷痕，面部、手臂、肋骨、骨盤、大腿等都有瘀傷，並有多發性骨折及皮下出血。

不僅如此，藏屍後楊某甚至還發手機簡訊給岳母，要求與其發生性關係。

南韓媒體指，女嬰的母親鄭女有智力障礙，平日不時遭丈夫家暴，事發時她難抵丈夫脅迫而成為共犯。

楊某是詐騙慣犯，之前因為透過二手交易網站虛假販售音樂會門票，導致數十位歌迷受害，楊某在詐騙過程中，利用了當時處於懷孕狀態的鄭女銀行帳戶。

2019年8月，楊某因詐騙罪被大田地方法院判處1年4個月有期徒刑。出獄後的楊某，立即去「探望」鄭某，並於今年1月1日起住進了女方家裡。去4月初，岳母發現楊某還在用手機實施詐騙，於是對其進行勸戒，結果楊某感到不爽，就帶著鄭某和女兒一起搬出去住，沒想到僅僅兩個月後，孩子被楊某性侵虐殺致死。

僅管檢方求處楊某死刑，不過南韓自1997年12月金泳三政府時期對23名罪犯執行死刑以後，已沒有執行死刑，被納入「實際上已廢除死刑的國家」行列。但是，刑法中仍保留死刑條款，當中規定死刑以繯首死刑（絞刑，一般謀殺罪適用）或槍斃（軍法適用）方式執行。

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