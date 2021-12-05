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    時空旅人曝「12月這天」將撼動全球！ 未來預言：出現超級強國

    1名在TikTok上自稱「時空旅人」的網友，近日發布影片，指出12月25日可能會發生撼動世界的大事，並會永遠改變人類的生活方式。（圖擷取自抖音@onetimetraveler）

    1名在TikTok上自稱「時空旅人」的網友，近日發布影片，指出12月25日可能會發生撼動世界的大事，並會永遠改變人類的生活方式。（圖擷取自抖音@onetimetraveler）

    2021/12/05 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕1名在TikTok上自稱「時空旅人」的網友，近日發布影片，指出12月25日可能會發生撼動世界的大事，並會永遠改變人類的生活方式，同時他也提到，瑞典、挪威、英國和芬蘭將會在2027年聯合起來，成為1個巨大的聯盟國家。

    該名網友「@onetimetraveler」過去曾在TikTok上發布許多預言影片，擁有上百萬名粉絲，而近日從他上傳的幾部影片中指出，人類必須注意12月份中的2個日期，首先是12月20日，他預言將會有8個人類從太陽的能量波中獲得超能力，而12月25日這天更為重要，因為將會發生撼動全球的事，並且很可能改變人類的生活方式，他表示「這也將100％證明我是個時空旅人，不要忘記這日期」。

    另外，他也對未來做出更多預測，例如瑞典、挪威、英國和芬蘭將會在2027年聯合起來，成為一個巨大的聯盟國家，而這個強國的成立也將激勵其他小國想加入，「其他國家喜歡這個想法，這點燃了將大國團結在一起的火花」。

    此外，他還預言明年2022年8月20日，那天地球的天空將會變成明亮的綠色，其原因是距離地球不遠的一顆行星爆炸，而行星裏頭的綠色岩石被炸出，導致天空會持續5小時都是綠色的，之後才會逐漸消失。他還聲稱，明年NBA的洛杉磯湖人隊將在第7場比賽中輸給布魯克林籃網隊。

    則2024年將會在阿根廷的地底下找到一座3萬5000年前的地下堡壘，且裡頭藏有許多秘密，包括遠古時代的古物、技術、和隱藏的密碼等等。

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