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    武肺重症連5天逾700例 南韓首都圈重症病床告急

    南韓近日武肺新增確診和重症人數持續攀高，將於6日降低私人聚會允許人數。（彭博）

    南韓近日武肺新增確診和重症人數持續攀高，將於6日降低私人聚會允許人數。（彭博）

    2021/12/05 16:09

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓上個月實施「與病毒共存」防疫策略以來，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增確診持續上升。《韓聯社》5日報導，南韓的武肺重症病例已連續5天超過700例，首都圈的重症病床使用率已超過90％，且首都圈以外地區情況同樣不樂觀。

    據報導，南韓中央應急處置本部5日表示，截至前一日下午5時，首爾市重症患者病床使用率高達91.1％，349張病床中有318張正在使用中。仁川市和京畿道的使用率分別達91.1％和79％。目前，首都圈仍有115張空床，但並非所有病床立即可用。

    在此情況下，中央應急處置本部將首都圈重症患者移送至其他地區，但全國重症患者病床使用率也達到79.1％。其中，慶尚北道、江原道、忠清北道、忠清南道更是僅剩1張空床。

    此外，以5日零時為準，首都圈等待病床安排的確診病例達954例。其中，70歲以上高齡患者佔56.7％，為541例。按等待病床安排所需時間來看，1天以上418例、2天以上164例、3天以上73例、4天以上299例。

    南韓11月開始試行第一階段恢復日常生活，不料新增確診病例與重症病例大增，迫使政府決定本月6日起改為「加強防疫方案」，首都圈私人聚會的人數降至6人以內，其他地區則降至8人以內。

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