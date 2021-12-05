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    河水暴漲司機涉險過橋！ 肯亞巴士落水意外釀至少23死

    肯亞基圖伊郡郡長恩吉魯（見圖），親赴現場指揮勘察不慎遭河水捲入河中的巴士。（圖擷取自@mamangilu官方推特）

    肯亞基圖伊郡郡長恩吉魯（見圖），親赴現場指揮勘察不慎遭河水捲入河中的巴士。（圖擷取自@mamangilu官方推特）

    2021/12/05 15:44

    〔即時新聞／綜合報導〕肯亞基圖伊郡（Kitui County）恩古尼行政區（Nguni）轄下的姆溫吉鎮（Mwingi），當地時間4日下午，一輛載滿天主教信徒，開往中部地區參加同僚婚禮的巴士，司機涉險駛過河水暴漲的橋梁，導致車體落水，至少造成23人身亡。

    根據《半島電視台》報導，肯亞基圖伊郡的姆溫吉天主教堂（Mwingi Catholic Church）唱詩班的成員，搭乘巴士欲前往中部地區參加一位男性同袍的婚禮，未料巴士行經至恩祖河（Enziu River）時，遭遇溪水暴漲的情形，但司機仍執意涉水通過。

    目擊者指出，由於恩祖河當時的水流湍急，司機似乎嘗試涉險過橋，但因為水勢太強，導致整台車捲入河中落水。當地官員透露，這起意外至少造成23人喪命，另外有8位成人，4位孩童幸運獲救。

    針對此次意外，基圖伊郡郡長恩吉魯（Charity Ngilu）表示：「目前已經尋獲超過23具遺體，車體上還有許多屍體尚未移出，搜救工作將於5日早上重啟，現在正和肯亞紅十字會與當地執法部門合作，盼能窮盡一切可能性，搜索與馳援。」

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