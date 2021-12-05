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    少年販售「幽靈槍」遭搶槍 開槍反擊意外射殺姊姊

    1名13歲青少年因私下自製與販售「幽靈槍」，近日2名顧客為購買槍枝造訪少年住所時，竟偷手槍後拔腿跑走，13歲少年情急之下開槍射擊對方，卻意外擊斃14歲的姊姊。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    1名13歲青少年因私下自製與販售「幽靈槍」，近日2名顧客為購買槍枝造訪少年住所時，竟偷手槍後拔腿跑走，13歲少年情急之下開槍射擊對方，卻意外擊斃14歲的姊姊。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2021/12/05 16:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州（Georgia State）發生1起槍殺事故，1名13歲青少年因私下自製與販售「幽靈槍」，近日2名顧客為了購買槍枝，造訪少年住所時偷手槍後拔腿跑走，13歲少年情急之下開槍射擊對方，卻意外擊斃14歲的姊姊；據悉，當地警方已介入調查中。

    綜合外媒報導，事件上月27日發生在道格拉斯郡（Douglas County），13歲少年史考特（Wilson Brandon Scott III）會自製「幽靈手槍」，並透過網路販售。

    報導指出，當日2名顧客聲稱購買手槍，特意造訪史考特的住所，2人拿了槍後竟拔腿就跑，史考特見狀憤而持槍射擊，沒想到卻射中14歲的姊姊凱拉（Kyra Scott）。事發後，凱拉被送往醫院搶救，但因傷勢過重，最終宣告不治。

    當地警方表示，目前2名偷竊手槍的嫌犯中，已逮捕其中1名19歲男嫌艾爾（Yusef Jabryil McArthur El），另1名嫌犯仍繼續追捕中；同時指控史考特涉嫌殺人罪、非法製造與販售槍枝等罪名，此案已展開細部調查中。

    據悉，「幽靈槍」是指沒有序號的槍枝，或是透過上網購買零件再組裝成的槍枝，對於美國社會治安造成隱憂。

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