少年販售「幽靈槍」遭搶槍 開槍反擊意外射殺姊姊

2021/12/05 16:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國喬治亞州(Georgia State)發生1起槍殺事故,1名13歲青少年因私下自製與販售「幽靈槍」,近日2名顧客為了購買槍枝,造訪少年住所時偷手槍後拔腿跑走,13歲少年情急之下開槍射擊對方,卻意外擊斃14歲的姊姊;據悉,當地警方已介入調查中。

綜合外媒報導,事件上月27日發生在道格拉斯郡(Douglas County),13歲少年史考特(Wilson Brandon Scott III)會自製「幽靈手槍」,並透過網路販售。

報導指出,當日2名顧客聲稱購買手槍,特意造訪史考特的住所,2人拿了槍後竟拔腿就跑,史考特見狀憤而持槍射擊,沒想到卻射中14歲的姊姊凱拉(Kyra Scott)。事發後,凱拉被送往醫院搶救,但因傷勢過重,最終宣告不治。

當地警方表示,目前2名偷竊手槍的嫌犯中,已逮捕其中1名19歲男嫌艾爾(Yusef Jabryil McArthur El),另1名嫌犯仍繼續追捕中;同時指控史考特涉嫌殺人罪、非法製造與販售槍枝等罪名,此案已展開細部調查中。

據悉,「幽靈槍」是指沒有序號的槍枝,或是透過上網購買零件再組裝成的槍枝,對於美國社會治安造成隱憂。

