少年販售「幽靈槍」遭搶槍 開槍反擊意外射殺姊姊
〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州（Georgia State）發生1起槍殺事故，1名13歲青少年因私下自製與販售「幽靈槍」，近日2名顧客為了購買槍枝，造訪少年住所時偷手槍後拔腿跑走，13歲少年情急之下開槍射擊對方，卻意外擊斃14歲的姊姊；據悉，當地警方已介入調查中。
綜合外媒報導，事件上月27日發生在道格拉斯郡（Douglas County），13歲少年史考特（Wilson Brandon Scott III）會自製「幽靈手槍」，並透過網路販售。
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報導指出，當日2名顧客聲稱購買手槍，特意造訪史考特的住所，2人拿了槍後竟拔腿就跑，史考特見狀憤而持槍射擊，沒想到卻射中14歲的姊姊凱拉（Kyra Scott）。事發後，凱拉被送往醫院搶救，但因傷勢過重，最終宣告不治。
當地警方表示，目前2名偷竊手槍的嫌犯中，已逮捕其中1名19歲男嫌艾爾（Yusef Jabryil McArthur El），另1名嫌犯仍繼續追捕中；同時指控史考特涉嫌殺人罪、非法製造與販售槍枝等罪名，此案已展開細部調查中。
據悉，「幽靈槍」是指沒有序號的槍枝，或是透過上網購買零件再組裝成的槍枝，對於美國社會治安造成隱憂。
13-year-old Wilson Brandon Scott III was charged in Douglas County after accidentally shooting his sister during a robbery. https://t.co/ccKOeiqGjA— Blavity News （@Blavity） December 3, 2021