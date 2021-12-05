烏克蘭採購土國無人機實際數量曝光 《彭博》爆：多達數十架

《彭博》引述消息人士說法，指出土耳其賣給烏克蘭的無人機不只有8架，而有多達數十架。（美聯社）

2021/12/05 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭為加強戰力，2018年起陸續向土耳其採購6架拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2），並已在東部邊境的頓內次克地區進行實戰部署。針對烏克蘭購買土耳其製無人機一事，《彭博》引述土耳其政府人士消息指出，烏克蘭從土耳其採購的無人機不只有6架，而是有數十架之多。

《彭博》報導指出，土耳其向烏克蘭出售的武裝無人機數量比先前報導的要多更多，而且目前還有更多訂單正在籌備中，土耳其政府人士與國防工業高層指出，拜拉克塔防務公司自2019年以來，已向烏克蘭出售數十架無人機，飛彈、控制系統也包括在內，且目前至少還有24架無人機訂單正在準備中。

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由於土耳其對烏克蘭出售武裝無人機，挑動俄羅斯的敏感神經，使得土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的關係更加緊張，普廷也曾在與艾多根的通話中譴責烏克蘭部署武裝無人機是在挑釁。

烏克蘭方面則認為無人機與土耳其的合作關係非常重要，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）自2019年上任以來，至少和艾多根會面了5次，比其他外國領導人都還多，烏克蘭也和土耳其建立一個外交部長與國防部長的「2+2」關係結構。

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