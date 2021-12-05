核談判無進展 伊朗在核設施附近進行飛彈試射

伊朗與美國、中國、俄羅斯等擁核大國日前重啟核談判，但在會議無所收穫結束後，伊朗又於該國核設施附近進行飛彈試射，挑釁意味濃厚。圖為伊朗總統萊希。（歐新社）

2021/12/05 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗與美國、中國、俄羅斯等擁核大國日前重啟核談判，希望恢復早先達成的核協議，但在會議無所收穫結束後，伊朗又於該國核設施附近進行飛彈試射，挑釁意味濃厚。

伊朗與世界強權曾於2015年達成的核子協議，協議內容抑制伊朗的核子計畫，減少濃縮鈾和離心機的數量，阻止伊朗發展製造核武器的能力，伊朗方面則希望解除針對他們的制裁。不過美國前總統川普上任後對此協議表達反彈，甚至在2018年5月宣布美國從協議退出，並恢復對伊朗的制裁。

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上月底伊朗與美、英、法、中、俄、德國等進行重啟核協議的第7輪談判，但伊朗拒絕與美國正面討論，美方僅能從旁聽取資訊，美方官員更對外媒指控，伊朗只想要其他國家做出更多妥協，然後提出更多要求。本次的談判也未獲得正向的進展，預計後續還會再展開第8輪談判。

但就在核談判才剛結束，伊朗於4日晚間又在中部納坦茲（Natanz）提煉濃縮鈾設施的附近，進行防空演習並試射一枚飛彈，距離核設施20公里的巴德魯德市（Badroud）的居民，也目擊爆炸聲及強光，雖然軍方聲稱只是在做飛彈測試，但此舉引發外界關注。

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