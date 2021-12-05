前眾議員角逐喬治亞州州長 發言人：若選上將不競爭2024大位

民主黨前眾議員艾布拉姆斯，於12月2日宣布將再次角逐喬治亞州州長。（資料照，路透）

2021/12/05 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕日前宣布出馬再戰2022年喬治亞州州長的民主黨前眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams），外界猜測她可能挑戰總統拜登或副總統賀錦麗，參選下屆總統，不過她的發言人指出，要是選上州長，她將「做好做滿」，等同排除競逐2024大位的可能性。

根據美媒《Axios》報導，由於美國總統拜登的年事已高，加上副總統賀錦麗的好感度低迷，前眾議員艾布拉姆斯已經成為角逐2024年正副總統的最佳競逐者，動向引發外界關注。

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僅管12月2日，艾布拉姆斯已透過推特宣布，將再次競選2022年喬治亞州州長，與現任共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）再次對決，當時坎普就狠酸：「艾布拉姆斯宣布競選的最終抱負，就是為了成為美國總統。」

對此，艾布拉姆斯的競選總幹事格羅-沃戈（Lauren Groh-Wargo）回應：「艾布拉姆斯明白想做什麼，這是她戰略的一部分，而且會成功完成目標，僅管我不能停止猜測（她的動向），但我能明確地說，她想當州長，而且會做滿任期。」

換句話說，若是艾布拉姆斯當選喬治亞州州長，她就不可能競逐下屆正副總統。

有鑒於美國總統拜登（右）年事已高，美國副總統賀錦麗（左）好感度低迷，讓民主黨前眾議員艾布拉姆斯，成為 2024競逐正副總統的最佳競逐者，動向引發外界關注。（法新社）

艾布拉姆斯（左），將與共和黨籍喬治亞州州長坎普（右）再次對決。（法新社）

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