前眾議員角逐喬治亞州州長 發言人：若選上將不競爭2024大位
2021/12/05 12:11
〔即時新聞／綜合報導〕日前宣布出馬再戰2022年喬治亞州州長的民主黨前眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams），外界猜測她可能挑戰總統拜登或副總統賀錦麗，參選下屆總統，不過她的發言人指出，要是選上州長，她將「做好做滿」，等同排除競逐2024大位的可能性。
根據美媒《Axios》報導，由於美國總統拜登的年事已高，加上副總統賀錦麗的好感度低迷，前眾議員艾布拉姆斯已經成為角逐2024年正副總統的最佳競逐者，動向引發外界關注。
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僅管12月2日，艾布拉姆斯已透過推特宣布，將再次競選2022年喬治亞州州長，與現任共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）再次對決，當時坎普就狠酸：「艾布拉姆斯宣布競選的最終抱負，就是為了成為美國總統。」
對此，艾布拉姆斯的競選總幹事格羅-沃戈（Lauren Groh-Wargo）回應：「艾布拉姆斯明白想做什麼，這是她戰略的一部分，而且會成功完成目標，僅管我不能停止猜測（她的動向），但我能明確地說，她想當州長，而且會做滿任期。」
換句話說，若是艾布拉姆斯當選喬治亞州州長，她就不可能競逐下屆正副總統。