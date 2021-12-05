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    Omicron變異株入侵 智利和羅馬尼亞淪陷

    2021/12/05 05:12

    〔中央社〕南美國家智利今天宣布，境內發現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診病例，那是11月25日從非洲迦納（Ghana）抵達智利的一名旅客。

    瓦巴萊索省（Valparaiso）衛生當局發表聲明說，那名旅客有提供PCR檢測陰性證明，但抵達時在機場的強制檢測結果呈陽性。那名旅客已施打2劑輝瑞（Pfizer）疫苗，似乎很健康，抵達後一直進行隔離。同班機其他旅客正接受重新檢測。

    截至目前，智利境內累計逾3萬8000人染疫不治。

    此外，東歐國家羅馬尼亞衛生部今天表示，它偵測到境內首批兩起COVID-19新變異株Omicron確診病例，是11月30日從南非返國的2名羅馬尼亞人。

    衛生部表示，那2名旅客分別為居住在中部布拉索夫縣（Brasov）的48歲女子和居住在東部瓦斯盧伊縣（Vaslui）的59歲男子，兩人都進行居家隔離且無症狀。當局正為第3個檢測進行基因定序，以判定變異株類型。

    羅馬尼亞今天通報新增1490人確診感染COVID-19，另有131人染疫不治。1101205

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