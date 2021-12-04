甘比亞總統大選「投彈珠」不投票 原因曝光

甘比亞總統大選的投票方式是，放置玻璃彈珠至候選人的投票箱中。獨立選舉委員會（IEC）的選舉官員巴里表示，這個投票方式是以避免在高文盲率的國家出現廢票。（路透）

2021/12/04 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家甘比亞（Gambia）今（4）日舉行總統大選，使用了一種獨特的投票方式，也就是在候選人的投票箱中放置「彈珠」，1顆彈珠代表1票，以避免高文盲率的甘比亞出現廢票。

《路透》報導，甘比總統大選今天，現任總統巴洛（Adama Barrow）迎戰其他5名候選人，這也是甘比亞27年來，首度排除前總統強人賈梅（Yahya Jammeh）的選舉；據報導，賈梅在2016年被巴洛的支持者擊敗下台，他拒絕接受失敗，並於2017年逃往幾內亞。

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報導指出，甘比亞250萬人口中，有近100萬人登記投票，而投票方式不用蓋選票投入票匭，而是丟玻璃彈珠到貼有候選人照片的票箱，1顆彈珠代表1票。獨立選舉委員會（IEC）選舉官員巴里（Mamadou A. Barry）說，每個選民都會有一顆彈珠，甘比亞人對於使用玻璃彈珠投票很滿意，他解釋，這個投票方式是在1960年代引進，以避免在高文盲率的國家出現廢票。

據了解，賈梅在2016年大選時，也是被選民投「彈珠」投下台的。

報導也指出，71歲的選民西迪（Siddy Khan）在投票後說，「我感覺很好，我希望投票能夠順利進行。」

獨立選舉委員會說，預計投票率會很高。甘比亞的總統大選是根據「簡單多數決」，投票結果預計明（5）日出爐。

不是夜市彈珠枱！甘比亞總統大選的投票方式是放置玻璃彈珠到候選人投票箱中。圖為甘比亞總統大選後，選舉人員用有孔洞的泥板在算票箱彈珠票數。（路透）

甘比亞250萬人口中，有近100萬人登記投票，而投票方式不用蓋選票投入票匭，而是丟玻璃彈珠到貼有候選人照片的票箱，1顆彈珠代表1票。（路透）

甘比亞今日舉行總統大選，現任總統巴洛（見圖）迎戰其他5名候選人，這也是甘比亞27年來，首度排除前總統強人賈梅的選舉。（法新社）

甘比亞今日舉行總統大選，現任總統巴洛迎戰其他5名候選人，這也是甘比亞27年來，首度排除前總統強人賈梅（見圖）的選舉。（路透）

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