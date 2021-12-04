Omicron在38國現蹤 世衛：症狀輕重待觀察 Delta仍為主流

世衛武肺技術負責人范科霍芙（見圖）表示，現在討論Omicron會引起的症狀嚴重程度還太早，此外，目前Delta變異株在全球仍佔主導地位。（路透）

2021/12/04 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒Omicron來勢洶洶，世界衛生組織（WHO）昨（3）日表示，變種病毒Omicron已經在38個國家現蹤，且早期數據顯示，Omicron比Delta更具傳染力。而世衛武肺技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則表示，現在討論Omicron會引起的症狀嚴重程度還太早，此外，目前Delta變異株在全球仍為主流。

綜合外媒報導，世界衛生組織（WHO）昨日表示，變種病毒Omicron已經在38個國家現蹤，相較於2天前的23國有所增加，且早期數據顯示，Omicron比Delta更具傳染力。不過范科霍芙指出，「目前在全球，Delta仍佔主導地位」。

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據報導，范科霍芙說，最初的報告顯示，確診Omicron通常會是輕症，但現在討論Omicron會引起的症狀嚴重程度還太早，因為在早期出現的輕症病例中，大部分的確診者都是大學生，相較於老年人，年輕人會有更多輕症的案例；此外，每個感染武漢肺炎的病患，不管是感染到哪種變種病毒，一開始都會是輕症。

報導指出，范科霍芙表示，南非的住院人數越來越多，但目前並沒有看到有死亡的風險增加。她也指出，儘管南非是第一個向世衛通報Omicron的國家，但隨著各國開始對11月初的病例做病毒基因定序，Omicron的最早病例可能不在南非。

WHO突發衛生事件執行主任萊恩博士（Dr. Mike Ryan）表示，Omicron顯然在有效地傳播，不過我們已經在Delta傳播時看到這樣的情況，所以有些事情不用感到太過訝異。

萊恩也警告，目前世界上有許多檢測到Omicron的陽性病患都是無症狀感染者，他表示，需要約1到2週才能得知Omicron的死亡率。

范科霍芙和萊恩都認為，目前的疫苗仍是減緩病毒傳播最有效的措施。輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）公司則表示，隨著研究人員收集的數據，大約需要2週的時間才能知道Omicron對現有疫苗的影響。

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