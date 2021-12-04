《華郵》曝俄軍多戰線攻烏克蘭 將動員100個營級戰術群及17.5萬兵力

俄國總統普廷近日頻在烏克蘭邊境增兵，被指準備在明年初對烏克蘭發動侵略行動。（法新社）

2021/12/04 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯準備入侵烏克蘭的消息傳得沸沸揚揚，《華盛頓郵報》4日更引述美國情報機構文件及美國官員指出，俄軍計畫最快明年初向烏國發動「多戰線」進攻行動，預計派出多達17萬5000名士兵及多種重型武器，目的是迫使烏國和西方國家無暇應對，進而向俄方保證不讓烏國加入北大西洋公約組織（NATO），以保障自身安全。

華郵引述一名官員指出，俄軍明年初的攻烏計畫將派出100個「營級戰術群」，除了動員17萬5000名士兵外，也會動用裝甲部隊、大炮等其他裝備，兵力規模是今年春天俄國在烏國邊境進行快速演習的兩倍。美國情報機構文件的衛星照片顯示，俄軍過去一個月來主要集結在4個地點，且目前已部署50個「營級戰術群」，坦克和大炮也陸續送達。

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據了解，烏國評估邊境目前有約9萬4000名俄軍，美國則認為是7萬名，且推估會再增兵10萬名，指俄方試圖藉由「營級戰術群」在邊境的廣泛移動，來混淆視聽及製造混亂。美軍內部文獻指出，一個俄軍「營級戰術群」含一個機械化步兵營，通常輔以一個戰車連和比一般營級單位更多的火箭炮，有時規模更大，並以整個旅的資源為後盾，是一個模組化的戰術單位。

美方情報文件也指出，俄軍可能把裝備留在訓練設施，以便迅速進攻烏國。一名烏國官員則表示，俄軍先前在烏國邊境的演習，實際上就是演練侵烏，包括如何在邊境建立打擊小組、展開動員措施、進行後勤補給，以及從陸地或空中運送重要軍事特遣隊等任務。

不僅如此，美國官員還透露，俄國政府亦同步展開資訊戰，俄國情報部門過去一個月來利用代理人和媒體詆毀烏國和北約，部分原因是將俄國可能的軍事升級行動怪罪給烏國，把烏國政府領導層塑造成西方國家的傀儡，且專做違背烏國人民利益的事。

據報導，俄國總統普廷要求美國及其盟邦保證，不會讓烏克蘭和喬治亞加入北約，並避免在俄國邊境進行軍事活動。儘管美國總統拜登計畫下週普廷舉行視訊峰會，但當前俄烏邊境危機已引發外界對歐洲重新爆發戰爭的憂慮。

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