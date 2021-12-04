不想待！ 法國外交部：再從阿富汗撤出至少329人

法國外交部女發言人指出，法方在與卡達的聯合行動下，至少再從阿富汗撤離329人。（圖為法國空軍以空中巴士A400M飛機，撤離滯留阿富汗法國僑民，資料照，路透）

2021/12/04 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕神學士（塔利班，Taliban）於8月19日成立「阿富汗伊斯蘭大公國」（Islamic Emirate of Afghanistan）新政權，僅管美軍撤離行動已在8月30日結束。不過，法國官方3日指出，其與卡達共同執行人道主義救援行動，至少再從阿富汗撤出329人。

根據《半島電視台》報導，法國外交部女發言人12月3日指出，政府已將258名阿富汗民眾、11位法國公民，及約60位荷蘭公民，和曾與法國有關係的相關人等，撤離阿富汗，至少有329人順利離境。

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另一份聲明則指出，在卡達的協助下，法國成功組織了這次從阿富汗撤離的任務。而法方女發言人也說：「12月2日，法國與卡達執行了聯合人道主義任務，利用卡達軍機，成功向阿富汗轉交醫療設備、食物與冬季所需的補給品。」

聲明提到，這次順利離開阿富汗的，包含了新聞工作者、和法國有關係的人，與曾在法國軍隊效力的平民。而自9月10日迄今，已至少有110位法國人與396名阿富汗人，在卡達的協助下，至少安排了10個架次的航班，先後撤離阿國。

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