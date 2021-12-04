為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    WTA停辦中國賽事 《央視》編輯又「代替」彭帥放話抗議

    中國官媒《央視》編輯沈詩偉隨即發文，「宣稱」彭帥向WTA抗議該決定不公平，要求停止發表濫用她隱私的言論，不過因此次又不是彭帥本人發言，反倒加深外界質疑。（翻攝自推特）

    中國官媒《央視》編輯沈詩偉隨即發文，「宣稱」彭帥向WTA抗議該決定不公平，要求停止發表濫用她隱私的言論，不過因此次又不是彭帥本人發言，反倒加深外界質疑。（翻攝自推特）

    2021/12/04 13:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥自爆遭中國國務院前副總理張高麗性侵後下落不明，引發全球關注，國際女子網球協會（WTA）2日宣布停辦所有在中國的賽事，讓中國官媒《央視》編輯沈詩偉隨即發文，「宣稱」彭帥向WTA抗議該決定不公平，要求停止發表濫用她隱私的言論，不過因此次又不是彭帥本人發言，反倒加深外界質疑。

    中國官媒多次釋出彭帥照片、電子郵件，以及與國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）30分鐘的報平安視訊通話，仍無法平息外界質疑，WTA主席賽門（Steve Simon）2日便宣布，將停辦在中國舉辦的所有賽事，包括香港在內，並直指中國政府領導層沒有解決這個嚴重的問題，也讓他嚴重懷疑彭帥是否安全、不受脅迫和恐嚇。

    《央視》編輯沈詩偉隨後馬上在推特上宣稱，彭帥寄電子郵件給WTA主席賽門，表示對WTA暫停中國賽事的不公平決定感到震驚，要求賽門不要斷章取義，不要濫用她的隱私發表言論，不過這次又並非彭帥本人發聲，反而更讓外界無法信服。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    WTA霸氣挺彭帥！停辦中國賽事 損失恐達10億美元
    2021/12/02 20:17

    WTA霸氣挺彭帥！停辦中國賽事 損失恐達10億美元
    胡錫進推特怒轟WTA「剝奪彭帥言論自由」 國外網友笑翻
    2021/12/02 19:59

    胡錫進推特怒轟WTA「剝奪彭帥言論自由」 國外網友笑翻

    2021臺北文創天空創意節「解邊界」
    WTA停辦所有中國賽事！ 中外交部、中網協會氣壞
    2021/12/02 18:30

    WTA停辦所有中國賽事！ 中外交部、中網協會氣壞
    擔憂彭帥安全 WTA暫停在中國所有賽事
    2021/12/02 06:36

    擔憂彭帥安全 WTA暫停在中國所有賽事

    伊正「凍齡」秘訣！只靠一個習慣
    與彭帥視訊報平安 國際奧會挨批「中國幫手」
    2021/11/22 16:35

    與彭帥視訊報平安 國際奧會挨批「中國幫手」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播