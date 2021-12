WTA停辦中國賽事 《央視》編輯又「代替」彭帥放話抗議

2021/12/04 13:27

〔即時新聞/綜合報導〕中國網球女將彭帥自爆遭中國國務院前副總理張高麗性侵後下落不明,引發全球關注,國際女子網球協會(WTA)2日宣布停辦所有在中國的賽事,讓中國官媒《央視》編輯沈詩偉隨即發文,「宣稱」彭帥向WTA抗議該決定不公平,要求停止發表濫用她隱私的言論,不過因此次又不是彭帥本人發言,反倒加深外界質疑。

中國官媒多次釋出彭帥照片、電子郵件,以及與國際奧會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)30分鐘的報平安視訊通話,仍無法平息外界質疑,WTA主席賽門(Steve Simon)2日便宣布,將停辦在中國舉辦的所有賽事,包括香港在內,並直指中國政府領導層沒有解決這個嚴重的問題,也讓他嚴重懷疑彭帥是否安全、不受脅迫和恐嚇。

《央視》編輯沈詩偉隨後馬上在推特上宣稱,彭帥寄電子郵件給WTA主席賽門,表示對WTA暫停中國賽事的不公平決定感到震驚,要求賽門不要斷章取義,不要濫用她的隱私發表言論,不過這次又並非彭帥本人發聲,反而更讓外界無法信服。

My confirmed source told me that #PengShuai today sent an email to WTA’s Steve Simon, expressed her shock for WTA’s unfair decision to suspend all tournaments in China.

Peng asks Simon not to quote out of context and stop making any remarks exploiting her privacy. https://t.co/BEIreb8pEb