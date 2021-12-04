怎麼了？針對美國最新就業報告談話 拜登聲音沙啞、數度咳嗽

美國總統拜登3日針對11月就業報告發表談話時，聲音沙啞還數度咳嗽，健康狀況引發媒體關注。（法新社）

2021/12/04 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登近日談話時，聲音沙啞，演說過程中還多次咳嗽，引發媒體關心他的身體狀況。對此，拜登澄清，自己是被1歲半的小孫子傳染一般感冒，且本週已接受3次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢，結果為陰性。

根據《福斯新聞台》報導，美國總統拜登於12月3日，在白宮國宴廳（State Dining Room）針對11月所釋出的就業報告發表談話，但是他演說時聲音沙啞，過程中還數次清喉，媒體追問他的健康是否無恙。

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對此，拜登表示：「我很好，每天都有接受武肺篩檢，也有持續針對其他病毒株執行檢測，只是被1歲半的孫子傳染感冒而已，因為孫子很喜歡親我。」

而3日稍晚，拜登的內科醫師歐康納（Dr. Kevin O'Connor）在獲得總統允許的狀況下發佈了拜登的健康文件，內容指出，從總統談話的聲音可得知，他的鼻塞有加劇的趨勢。而聲音沙啞與說話困難的狀況，則是因為喉嚨乾或想咳嗽所致。

歐康納補充，總統接受了「呼吸道病原體多標的核酸檢測」（Respiratory panel），執行了19項呼吸道病原體的篩檢，其中包含武漢肺炎、其他的冠狀病毒、流感、A型流感病毒與鏈球菌檢驗，所有結果皆為陰性，而本週更做了3次武肺篩檢。

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