不滿因Omicron遭禁航 波札那總統：染疫外交官從歐洲來的

首先通報武肺變種病毒Omicron的國家之一波札那陸續遭多個國家禁航，總統馬西西（Mokgweetsi Masisi，見圖）今（3）日不滿向媒體表示，多名染疫的外交官中，有些是從歐洲來的，期間經過許多國家。（法新社檔案照）

2021/12/03 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，首先通報變種病毒Omicron的國家之一波札那，陸續遭多個國家禁航，對此，總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）今（3）日試圖自清表示，多名染疫的外交官中，有些是從歐洲來的，期間經過許多國家。

據《路透》報導，武肺變種Omicrion來勢洶洶，與南非同時首先通報變種病例的波札那，與周邊鄰國陸續遭全球各國宣布禁航，對此，波國總統馬西西今（3）日不滿表示：「（禁航）根本不需要，也恕我直言，非常不負責任！」。

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馬西西受訪時指出，多名染疫的外交官員，都是從歐洲各國來的，他們旅程期間也經過很多個國家，但他不願對其他國家指名道姓。

據悉，武肺變種病毒Omicron目前已在全球超過30個國家現蹤，而波札納目前通報20起Omicron病例。世衛組織今（3）日也向國際社會呼籲，提升醫療量能、疫苗覆蓋率，提前做好預防的準備，遠比禁航更加長遠、有效。

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