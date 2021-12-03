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    世衛：目前未收到Omicron病故通報 勿對Delta掉以輕心

    最先通報Omicron變種病毒的南非，正全力推廣疫苗接種。圖為志工挨家挨戶分送疫苗資訊手冊。（美聯社）

    最先通報Omicron變種病毒的南非，正全力推廣疫苗接種。圖為志工挨家挨戶分送疫苗資訊手冊。（美聯社）

    2021/12/03 22:37

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株Omicron上月中下旬在非洲南部現蹤，短短時間內全球已有至少27個國家出現病例。不過，世界衛生組織（WHO）3日表示，目前尚未收到Omicron感染者病故的通報。

    《法新社》報導，世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示，世衛正在蒐集有關此一「高關注變異株」（varient of concern）的傳染證據，雖然通報相關病例的國家愈來愈多，但目前均未出現死亡通報。

    林德梅耶表示：「愈來愈多國家持續篩檢人們，企圖揪出Omicron的蹤跡，我們也會找出更多病例，了解更多資訊，並且希望不要出現潛在的致命因素。」

    林德梅耶也提醒民眾，勿放鬆對Delta變種病毒的警惕，因為「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）資料庫過去60天彙整的病毒樣本中，有高達99.8％屬於Delta病毒，「Omicron病例也許正在增加，並且總有一天會超越Delta，成為主流株，但現階段來看，Delta病例仍佔大宗。」

    他也補充道，全球多個國家在2週前實施的防疫措施，包括經濟活動停止、部分區域封鎖、歐洲多地耶誕市集取消等，都是因為Delta病例，民眾不能忽視。

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