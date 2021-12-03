軍情動態》飛彈防禦能力提升 美DDG121驅逐艦正式交付海軍
2021/12/03 16:58
〔即時新聞／綜合報導〕美國軍艦製造公司亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries，HII）宣布，已將最新驅逐艦「小弗蘭克ㆍ彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr.，DDG121）交付給美國海軍，負責阿利·伯克號（DDG51）的專案經理則認為，DDG121能確保海軍水手，未來能成功作戰。
根據《Naval News》報導，「小弗蘭克ㆍ彼得森號」成功執行了一系列的海試及碼頭測試，證明驅逐艦的材質與可用性後，於11月30日交付給美國海軍。
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「小弗蘭克ㆍ彼得森號」屬於Flight IIA構型的阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦，同時配置了宙斯頓9C2戰鬥系統（Aegis Baseline 9C2 Combat System），使其具備整合防空與飛彈防禦能力，同時針對彈道飛彈（Ballistic Missile）的防禦也有所提昇。
而宙斯頓9C2戰鬥系統，具備更快速的反應時間、更強大的火力，同時面對各式威脅進犯時，能有更高的電子反制（Electronic Countermeasure）能力。
對此，負責DDG51計劃的專案經理暨艦艇計劃行政辦公室（Program Executive Office Ships）的米勒上校（Seth Miller）表示：「『小弗蘭克ㆍ彼得森號』為海軍艦隊的完備度至關重要，能確保未來水兵執勤時，都能取得成功。」