開吉！拜登強制州警衛隊打疫苗 奧克拉荷馬州長怒嗆「違憲」

美國奧克拉荷馬州州長史提特。(美聯社)

2021/12/03 14:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國五角大廈(Pentagon)要求奧克拉荷馬州(State of Oklahoma)的警衛隊需強制接種武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗,否則將不予支薪,引發共和黨籍州長史提特(Kevin Stitt)不滿,向法院提出訴狀,怒轟拜登政府的疫苗強制令不合憲。

根據美媒《Axios》報導,五角大廈要求奧克拉荷馬州內的空軍國民警衛隊 (Air National Guard),得在12月2日前強制接種疫苗;而陸軍國民警衛隊(Army National Guard)也得在明年6月30日前完正施打。

請繼續往下閱讀...

若是奧克拉荷馬州內警衛隊幹員,未能依照拜登政府的命令完成疫苗接種,他們將遭禁止參與演習,也不能執行其他公務,就算幹員們是在州際管轄權內,他們也無法領到薪水。

此舉引發州長史提特不滿,向國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)請求免除「疫苗強制令」,不過卻遭到拒絕。因此,史提特進而向法院提出訴狀,認為此強制令「違憲」,恐讓許多警衛隊幹員辭職,更不會去打疫苗。

史提特的訴狀指出,根據《美國法典第32卷》(Title 32 of the U.S. Code),除了在總統動員的狀況下,他能全權指揮州內警衛隊幹員。同時他也透過聲明,怒轟總統:「拜登和執政團隊,選擇以軍人薪餉玩弄政治手段,十分沒有道理。」

針對此事,拜登政府則尚未回應。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

美國國防部長奧斯汀。(法新社)

美國總統拜登。(路透)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法