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    開吉！拜登強制州警衛隊打疫苗 奧克拉荷馬州長怒嗆「違憲」

    美國奧克拉荷馬州州長史提特。（美聯社）

    美國奧克拉荷馬州州長史提特。（美聯社）

    2021/12/03 14:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈（Pentagon）要求奧克拉荷馬州（State of Oklahoma）的警衛隊需強制接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，否則將不予支薪，引發共和黨籍州長史提特（Kevin Stitt）不滿，向法院提出訴狀，怒轟拜登政府的疫苗強制令不合憲。

    根據美媒《Axios》報導，五角大廈要求奧克拉荷馬州內的空軍國民警衛隊 （Air National Guard），得在12月2日前強制接種疫苗；而陸軍國民警衛隊（Army National Guard）也得在明年6月30日前完正施打。

    若是奧克拉荷馬州內警衛隊幹員，未能依照拜登政府的命令完成疫苗接種，他們將遭禁止參與演習，也不能執行其他公務，就算幹員們是在州際管轄權內，他們也無法領到薪水。

    此舉引發州長史提特不滿，向國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）請求免除「疫苗強制令」，不過卻遭到拒絕。因此，史提特進而向法院提出訴狀，認為此強制令「違憲」，恐讓許多警衛隊幹員辭職，更不會去打疫苗。

    史提特的訴狀指出，根據《美國法典第32卷》（Title 32 of the U.S. Code），除了在總統動員的狀況下，他能全權指揮州內警衛隊幹員。同時他也透過聲明，怒轟總統：「拜登和執政團隊，選擇以軍人薪餉玩弄政治手段，十分沒有道理。」

    針對此事，拜登政府則尚未回應。

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    美國國防部長奧斯汀。（法新社）

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    美國總統拜登。（路透）

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