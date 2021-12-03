不想擔任執政黨黨魁！奧地利總理宣布將請辭

奧地利總理沙倫伯格宣布將請辭。（法新社）

2021/12/03 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）因捲入貪腐醜聞，已於10月狼狽請辭，接任的總理沙倫伯格（Alexander Schallenberg）指出，由於他不想擔任「人民黨」黨魁，也宣布將請辭總理，黨內高層將於3日開會協商，選出下任接班人。

根據《半島電視台》報導，奧地利前總理庫爾茨由於貪腐醜聞纏身，已於10月9日請辭，隨後總理一職，由時任外交部長沙倫伯格接手。

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不過，沙倫伯格於12月2日發出聲明指出，由於不想擔任「人民黨」黨主席，因此決定在上任不到2個月後請辭，但他強調，會在黨內對下屆領導人產生共識後，才會卸下總理身分。

沙倫伯格表示：「我堅信這兩個職務（總理及多數黨黨魁），應該很快就會再由同一人出任。」再次強調他無心出任「人民黨」的領袖。

而沙倫伯格的聲明，就是在涉嫌貪腐弊案而辭職下台的前總理庫爾茨，宣布退出政壇後的幾個小時後發出，讓「人民黨」頓時陷入權力真空。

奧地利媒體透露，由於內政部長內哈默（Karl Nehammer），是前總理庫爾茨「移民政策」路線上的強硬執行者，最有可能成為人民黨黨魁及下任奧地利總理。

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