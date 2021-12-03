美歐外交高層對話 「強烈關切」中國破壞台海和平穩定

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman，圖右）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino，圖左）2日在華盛頓舉行第2屆美歐中國議題對話（US-EU Dialogue on China）。（圖截取自雪蔓推特）

2021/12/03 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國與歐盟外交高層2日進行中國對話，雙方會後發表聯合新聞稿，「強烈關切」中國在南海、東海和台海問題上採取單方面行動，破壞地區和平與安全，直接影響美國和歐盟的安全與繁榮。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）2日在華盛頓舉行第2屆美歐中國議題對話（US-EU Dialogue on China），討論到中國愈來愈多令人擔憂的行為，包括違反國際法和違背美國和歐盟共同價值觀和利益的行為，包括新疆與西藏少數民族遭系統性壓迫、香港自治與民主被侵蝕等。

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聯合聲明指出，美歐有興趣繼續就中國人權問題進行交流與合作，包括在多邊場域，重申維護國際法和原則的重要性。另外，雙方應在投資發展自身經濟的同時，在對中國作為上持續保持密切聯繫，並在可能情況下與中國合作，以負責任方式管理與北京的競爭及系統性對抗。

聲明強調，強烈關切中國在南海、東海和台海問題上採取單方面行動，破壞地區和平與安全，對美國與歐盟的安全繁榮造成直接衝擊，美歐重申1982年《海洋法公約》反映的國際法維持、促進航行與飛行自由的重要性。

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