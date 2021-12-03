零容忍！法國立法嚴懲校園霸凌 最重可判10年罰15萬歐元

法國會立法強化防範校園霸凌。示意圖。與本新聞無關。（法新社）

2021/12/03 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕校園霸凌是每個國家都得面對的教育議題之一，由於年齡因素，霸凌者通常不會受到嚴厲懲罰，受害者卻得承受巨大痛苦。如今，法國國會決定改變這種情況，表決通過讓校園霸凌者得入監服刑並繳交罰鍰，刑期最重可達10年。

《衛報》報導，由執政黨「共和國前進!」議員巴蘭南特（Erwan Balanant）起草的校園霸凌法案規定，包括大學在內的各級校園學生、成人或工作人員，因霸凌行為遭定罪可判處最高3年刑期及4.5萬歐元（約新台幣143萬元）罰鍰。若受害者自殺或自殺未遂，刑期和罰鍰分別加重至10年和15萬歐元（約新台幣478萬元）。

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報導指出，這項新法律將讓法國成為全球處罰校園霸凌最重的國家。法案當地時間週三已在國民議會通過，接著要送往參議院表決，預計明年2月施行。

法國教育部長布蘭克（Jean-Michel Blanquer）對此樂見其成，認為新法是向社會傳達強烈訊息，那就是「我們絕不會接受孩子的生命被剝奪」。據統計，法國每10名學童就有1人受霸凌影響，加上社群媒體流行助長了公眾侮辱風氣，強調此法是「強化共和國價值的一種方式」。

報導分析，雖然法案確立了霸凌者入監服刑的依據，但不太可能意味著有大量學童入獄服刑。相反地，將會有新的社群計畫來提升對霸凌行為的關注，法案也增加預防霸凌及教育資源。

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