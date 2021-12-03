爆全球最大Omicron群聚？挪威中鏢者衝耶誕趴 恐60人確診

挪威2日通報境內第5起Omicron病例，曾在奧斯陸參加公司舉辦的耶誕派對，恐爆大型群聚。圖為去年舉辦在奧斯陸的耶誕市集空拍照。（路透）

2021/12/03 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變種病毒Omicron來勢洶洶，北歐國家挪威週四（2日）驚傳恐爆Omicron大型群聚感染，預料有多達60人確診，引發當局警戒。

綜合《路透》 及英媒《Metro》報導，挪威首都奧斯陸（Oslo）政府2日通報境內第5起Omicron確診病例，是挪威能源公司「Scatec」員工，上週五（11月26日）參加公司舉辦在奧斯陸的耶誕派對，「Scatec」在南非開普敦有辦公室，有些參加耶誕趴的員工最近才從南非回挪威。預料未來數日會爆出群聚病例，目前當局正持續追蹤確診足跡及密切接觸者，防堵Omicron變異株進一步傳散。

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報導指出，這場耶誕派對恐怕有多達60人感染Omicron，目前當中有50人PCR檢測結果為陽性，另外10人的快篩結果也呈陽性，是否感染Omicron還有待確認，不過若全數都確定感染，那麼將會是全球到現在為止最大規模的Omicron群聚感染事件。

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