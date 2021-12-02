奧地利政治金童前總理陷貪腐醜聞 宣布退出政壇

近2個月前才因捲入貪腐弊案而辭職下台的奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz），今天宣布退出政壇，並發表聲明。（路透）

2021/12/02 23:25

〔中央社〕近2個月前才因捲入貪腐弊案而辭職下台的奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz），今天宣布退出政壇，令全國震驚。他領導的保守派執政黨人民黨頓時陷入權力真空。

法新社和路透社報導，35歲的庫爾茨成為奧地利檢方大規模貪腐調查鎖定對象後，10月9日在執政盟黨綠黨的命令下宣布辭職，當時已震撼奧地利政壇。

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庫爾茨2017年以僅31歲之齡帶領人民黨（People's Party，OeVP）贏得大選，並成為全球史上以民主方式選出的最年輕國家領導人。

但到了2019年，庫爾茨的聯合政府便因極右派盟黨捲入貪腐醜聞而瓦解，導致必須重新選舉。這次人民黨又勝選，並選擇與綠黨聯合執政，庫爾茨也重返總理大位。

庫爾茨今天罕見對媒體發表長篇聲明，說自己「不是聖人，但也不是罪犯」。他否認所有不法指控，並重申希望有機會在法院證明清白。「我個人期待上法院那天，讓我能在那裡證明指控是不實的。」

庫爾茨還表示：「對我而言，我的生命開始了新的篇章，我能在今天將它打開。」他說接下來想把時間花在與家人共度，尤其是和剛出生的兒子，並等待明年再投入新的職涯挑戰。

奧地利檢方接獲指控，說庫爾茨的核心圈挪用公款來影響民調，以提升他的形象，於是展開調查，並於10月下令搜索總理辦公室和財政部，貪腐醜聞因此曝光。

奧地利檢方還懷疑，庫爾茨方面為了回報「奧地利日報」（Oesterreich）刊登吹捧他的報導及幫助他的民調，而讓這家八卦報獲得大筆公共廣告標案。

奧地利檢方指出，庫爾茨和其他9人及3個機關正面臨貪腐案調查。

庫爾茨今天說，他明天將卸下人民黨黨魁，屆時黨領導階層將開會討論接班人，但他並未表態支持任何人。多家奧地利媒體表示，內政部長內哈默（Karl Nehammer）是最有機會的繼任人選。

人民黨是奧地利主要傳統政黨之一，但在庫爾茨領導下逐漸成為一人政黨，因此他離開後，頓時沒有夠強人選能取代他。

人民黨若更換黨魁，也可能導致奧地利內閣改組，因為按照黨章，新黨魁可挑選黨掌握的部會首長。人民黨目前雖與左翼綠黨聯合執政，但握有大多數部會，包括外交部和財政部。1101202

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