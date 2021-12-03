中國商家把「小室圭」變尿布 驚見日皇室成員全被註冊商標

小室圭的名字遭中國商家拿來註冊商標賣尿布、除臭劑等，引發日網熱議。（路透）

2021/12/03 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕前陣子日本真子公主與小室圭結婚，一度成為話題熱點，就在這對鴛鴦赴美過新婚生活後，中國竟有廠商趁著話題熱度，以「小室圭」的名字註冊尿布、除臭劑等商品商標，在日網上爆紅。不僅如此，日媒還發現其他日本皇室成員也「無一倖免」，名字都被中國商家拿來當商標名註冊了一輪。

綜合日媒2日報導，有日本網友在中國國家知識產權局商標局的中國商標註冊網站上，發現「小室圭」的名字在今年11月15日申請了兩類商標，分別是3類（化妝品、香水、除臭劑等）和5類（尿布、營養補充劑等），當時正好是真子公主與小室圭結婚話題正熱的時候。

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中國商標網站上可以看到，拿小室圭名字註冊商標的商家為來自福建省晉江市的「榮鑫婦幼用品有限公司」，根據該公司網站內容，是一家成立於2002年的嬰兒用品製造商。針對外界好奇為何拿小室圭名字註冊，公司還未提供答覆。

事實上，這不是第一次中國商家蹭熱門話題賺錢，先前美國總統大選時，就有中國酒商將其準備代理的茅台酒以「特朗普（川普）─拜登」命名，還有業者拿拜登的名字來賣漏尿墊，一度引發熱議。

此外，日媒還發現不只小室圭被「偷吃豆腐」，日本皇室成員的名字也早就被中國廠商註冊了一輪，例如「秋篠宮名品」、「真子龍顔」、「佳子公主」等等，其中以「佳子公主」為名的衛生棉商品，到現在中國市面上還有販售。

中國商標網上可見小室圭的名字，上月15日被拿來註冊商標，當時正好是真子公主與小室圭結婚話題正熱的時候。（圖擷取自中國知識產權局商標局網站）

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