中國愛奇藝不堪虧損 傳大規模裁員「多達50％」

愛奇藝傳出正進行大規模裁員，範圍波及全公司。（路透）

2021/12/02 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國串流平台愛奇藝傳出正進行大規模裁員，比例約在20%至50%不等，範圍波及整個公司，許多老員工稱這波裁員是「史上最大的一次」。分析指出，此波裁員可能與愛奇藝預算緊縮、虧損擴大以及受短影音行業競爭有關。

中媒《第一財經》昨（1日）報導，1名愛奇藝員工透露，愛奇藝目前確實正在裁員，裁員比例約在20%至40%之間；由於裁員政策還在變動中，實際上能拿到多少裁員補償仍不確定。1名被裁員工表示，這波裁員「太突然了，之前完全沒有任何消息透露」。

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中媒《新浪科技》報導指出，此次被裁員工多是中階管理層、較資深、年長以及薪水較高者，裁員比例約在30%以上，最多可達50%，原則是「同等職責崗位只保留成本低的員工」；愛奇藝研究院、愛奇藝遊戲中心等部門甚至幾乎全員被裁。

報導提到，許多愛奇藝老員工稱這波裁員是「史上規模最大的一次」，且這一輪裁員不是結束，春節前後還會有不少人被裁掉離開。

報導分析，愛奇藝此波裁員可能與預算緊縮、虧損擴大有關。財報顯示，愛奇藝今年第3季總營收為76億人民幣（下同），較去年同期增加6%；歸屬於母公司所有者淨利潤為虧損17億元，較去年同期大增41.6%。2020年全年，愛奇藝虧損60億元。

愛奇藝執行長龔宇先前表示，目前長影音行業遇到最大的問題是內容供應嚴重短缺，原因包含疫情影響拍攝進度、傳統電視劇比例變少、新的網路劇又因審核而延遲上線等；客觀原因則是受短影音行業競爭，相互爭奪用戶時間。

愛奇藝執行長龔宇（圖）先前表示，長影音行業遇到最大的問題是內容供應短缺，加上與短影音行業競爭，相互爭奪用戶時間。（彭博）

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