為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國愛奇藝不堪虧損 傳大規模裁員「多達50％」

    愛奇藝傳出正進行大規模裁員，範圍波及全公司。（路透）

    愛奇藝傳出正進行大規模裁員，範圍波及全公司。（路透）

    2021/12/02 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國串流平台愛奇藝傳出正進行大規模裁員，比例約在20%至50%不等，範圍波及整個公司，許多老員工稱這波裁員是「史上最大的一次」。分析指出，此波裁員可能與愛奇藝預算緊縮、虧損擴大以及受短影音行業競爭有關。

    中媒《第一財經》昨（1日）報導，1名愛奇藝員工透露，愛奇藝目前確實正在裁員，裁員比例約在20%至40%之間；由於裁員政策還在變動中，實際上能拿到多少裁員補償仍不確定。1名被裁員工表示，這波裁員「太突然了，之前完全沒有任何消息透露」。

    中媒《新浪科技》報導指出，此次被裁員工多是中階管理層、較資深、年長以及薪水較高者，裁員比例約在30%以上，最多可達50%，原則是「同等職責崗位只保留成本低的員工」；愛奇藝研究院、愛奇藝遊戲中心等部門甚至幾乎全員被裁。

    報導提到，許多愛奇藝老員工稱這波裁員是「史上規模最大的一次」，且這一輪裁員不是結束，春節前後還會有不少人被裁掉離開。

    報導分析，愛奇藝此波裁員可能與預算緊縮、虧損擴大有關。財報顯示，愛奇藝今年第3季總營收為76億人民幣（下同），較去年同期增加6%；歸屬於母公司所有者淨利潤為虧損17億元，較去年同期大增41.6%。2020年全年，愛奇藝虧損60億元。

    愛奇藝執行長龔宇先前表示，目前長影音行業遇到最大的問題是內容供應嚴重短缺，原因包含疫情影響拍攝進度、傳統電視劇比例變少、新的網路劇又因審核而延遲上線等；客觀原因則是受短影音行業競爭，相互爭奪用戶時間。

    愛奇藝執行長龔宇（圖）先前表示，長影音行業遇到最大的問題是內容供應短缺，加上與短影音行業競爭，相互爭奪用戶時間。（彭博）

    愛奇藝執行長龔宇（圖）先前表示，長影音行業遇到最大的問題是內容供應短缺，加上與短影音行業競爭，相互爭奪用戶時間。（彭博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中捷明年預估虧損7.3億 市議員質疑愈虧愈多恐淪「錢坑」
    2021/11/11 17:23

    中捷明年預估虧損7.3億 市議員質疑愈虧愈多恐淪「錢坑」
    台灣人還看得到嗎？愛奇藝曝未來狀況
    2021/11/01 16:19

    台灣人還看得到嗎？愛奇藝曝未來狀況

    物價上漲驚人！公園捷運宅抗通膨
    華爾街大裁4900人 創2008年之最
    2021/10/22 14:46

    華爾街大裁4900人 創2008年之最
    抖音母公司字節跳動大裁員 溫州直營中心「撤城」
    2021/10/21 09:35

    抖音母公司字節跳動大裁員 溫州直營中心「撤城」

    過年好去處 不用出國也能享受生活
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播