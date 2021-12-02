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    嚇阻中國 美陸軍部長：亟需拓展東南亞基地

    美國陸軍部長沃梅斯今天表示，美國陸軍十分希望拓展在東南亞的基地設置和使用，以配合對中國的嚇阻戰略。（歐新社檔案照）

    美國陸軍部長沃梅斯今天表示，美國陸軍十分希望拓展在東南亞的基地設置和使用，以配合對中國的嚇阻戰略。（歐新社檔案照）

    2021/12/02 18:27

    〔中央社〕美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）今天表示，美國陸軍十分希望拓展在東南亞的基地設置和使用，以配合對中國的嚇阻戰略。

    沃梅斯告訴華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS），這樣的態勢轉變符合美國以及區域盟邦和夥伴的利益，但必須分辨「何者可行」。

    她說，美國在亞洲的軍備部署高度偏重東北亞。

    沃梅斯說：「我們十分希望拓展在東南亞的基地設置與使用，因為一旦實現，我們的軍事態勢會比較分散，從而能使我們的彈性擴大許多。」

    她表示：「研究我們假以時日如何改變那個態勢，十分符合我們的利益，也符合我們盟邦和夥伴的利益。」

    她又說：「但我個人認為，我們對於何者可行，必須務實，因此若考慮到作戰挑戰，就必須對基地位置有務實的設想，以便於我們能從基地發動作戰。」

    美國總統拜登政府一直與東南亞國家加強交往，認為東南亞是在中國日益專斷和日益擴張軍力之下，美國對中國施行競爭戰略的關鍵地區。

    沃梅斯並未說明，美國陸軍有意在何處拓展基地使用權；不過她說，將美軍在菲律賓輪調駐紮的協定延長若有進展，至關重要。

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