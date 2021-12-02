WTA停辦所有中國賽事！ 中外交部、中網協會氣壞

WTA因擔憂彭帥人身安全，12/2宣布停辦所有中國賽事。此消息氣壞中方，出聲反對將體育政治化。（圖/法新社、路透資料照，本報合成）

2021/12/02 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥上月自爆與中國國務院前副總理張高麗不倫後被消失，掀起全球各界聲援浪潮；國際女子網球協會（WTA）今天（2日）更宣布停辦所有在中國的賽事。此消息氣壞中方，出聲反對將體育政治化。

根據《路透》報導，在幾次要求中國政府確實交代彭帥下落、證明其人身安全，但得到的回應結果不如預期後，WTA主席賽門（Steve Simon）本月2日表示，「中國政府領導層沒有以任何可信的方式解決這個非常嚴重的問題，雖然我們現在知道彭帥在哪裡，但我嚴重懷疑她是否自由、安全、不受審查、脅迫和恐嚇。」

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為此賽門正式宣布，將停辦在中國舉辦的所有賽事，包括香港在內，直言「當彭帥自由受到限制，我不明白自己怎能要求我們的選手在那裡比賽。」

消息一出，讓不少人大讚WTA決定，但也讓中方跳腳。中國外交部發言人汪文斌今天就宣稱，反對將體育政治化；中國網球協會（CTA）也發聲明，表示對WTA的決定感到憤慨，批WTA是「基於虛構資訊」做出單方面決定，不僅會對該名女運動員造成困擾和傷害，還會損害其他女網球員公平競賽的機會。不過中國官方的聲明全文完全沒提到「彭帥」2字。

WTA因擔憂彭帥人身安全，12/2宣布停辦所有中國賽事。（法新社）

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