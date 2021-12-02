前眾議員宣布再戰喬治亞州長 共和黨州長酸：她想當美國總統

民主黨前眾議員艾布拉姆斯，宣布將再次競選喬治亞州州長。（資料照，美聯社）

2021/12/02 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕曾於2018年出馬角逐美國喬治亞州（Georgia State）州長的民主黨前眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams），於12月2日透過社群平台宣布，她將再次競選喬治亞州州長，若是順利當選，有望成為全美首位「黑人女州長」（Black female governor）。

根據美媒《Axios》報導，2018年，喬治亞州共和黨籍州長參選人坎普（Brian Kemp）與民主黨參選人艾布拉姆斯競選，由坎普以些微差距勝出，由於喬治亞州近20年皆由共和黨執政，因此艾布拉姆斯宣布再戰，引發全國關注。

請繼續往下閱讀...

艾布拉姆斯透過《推特》指出：「因為我們州內的機會，不應再以郵遞區號（zip code）、背景與獲得權力的管道決定，因此我將競選喬治亞州州長。」同時，她也在下方列出了競選活動的募款網址。

對此，喬治亞州州長坎普則立刻回應：「艾布拉姆斯從未停歇的奪權計劃，已經傷害了喬治亞州內的商業活動，讓州損失了數百萬美元，而她宣布競選的最終抱負，就是為了成為美國總統。」

I’m running for Governor because opportunity in our state shouldn’t be determined by zip code, background or access to power. #gapol



Be a founding donor to my campaign:https://t.co/gk2lmBINfW pic.twitter.com/z14wUlo8ls — Stacey Abrams （@staceyabrams） December 1, 2021

共和黨籍喬治亞州州長坎普。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法