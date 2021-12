前眾議員宣布再戰喬治亞州長 共和黨州長酸：她想當美國總統

2021/12/02 17:09

〔即時新聞/綜合報導〕曾於2018年出馬角逐美國喬治亞州(Georgia State)州長的民主黨前眾議員艾布拉姆斯(Stacey Abrams),於12月2日透過社群平台宣布,她將再次競選喬治亞州州長,若是順利當選,有望成為全美首位「黑人女州長」(Black female governor)。

根據美媒《Axios》報導,2018年,喬治亞州共和黨籍州長參選人坎普(Brian Kemp)與民主黨參選人艾布拉姆斯競選,由坎普以些微差距勝出,由於喬治亞州近20年皆由共和黨執政,因此艾布拉姆斯宣布再戰,引發全國關注。

艾布拉姆斯透過《推特》指出:「因為我們州內的機會,不應再以郵遞區號(zip code)、背景與獲得權力的管道決定,因此我將競選喬治亞州州長。」同時,她也在下方列出了競選活動的募款網址。

對此,喬治亞州州長坎普則立刻回應:「艾布拉姆斯從未停歇的奪權計劃,已經傷害了喬治亞州內的商業活動,讓州損失了數百萬美元,而她宣布競選的最終抱負,就是為了成為美國總統。」

I’m running for Governor because opportunity in our state shouldn’t be determined by zip code, background or access to power. #gapol



Be a founding donor to my campaign:https://t.co/gk2lmBINfW pic.twitter.com/z14wUlo8ls