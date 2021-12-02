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    F-16高空拋棄油箱引發日本居民憤怒 美軍出面解釋了

    美軍一架F-16戰鬥機，在日本青森市青森機場迫降，在迫降前戰機拋投2個油箱，所拋棄的油箱落在青森縣境內。（美聯社）

    美軍一架F-16戰鬥機，在日本青森市青森機場迫降，在迫降前戰機拋投2個油箱，所拋棄的油箱落在青森縣境內。（美聯社）

    2021/12/02 16:01

    〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍一架F-16戰機11月30日傍晚突然緊急降落在青森機場，而F-16戰機在迫降前拋投2個油箱，油箱落地後距離民宅僅有20至30公尺，若有不慎可能造成重大傷亡，美軍此舉遭受日本輿論非議，對此美軍表示，戰機發動機油壓下降，為減輕機身不得不丟棄，強調拋投地點是無建築物區域。

    根據日本《共同社》報導，這架隸屬於美軍三澤基地的F-16戰機，在迫降前從空中拋投2個油箱，油箱落在青森縣深浦町一處道路附近和岩木山，其中一個油箱距離民宅僅20至30公尺，所幸未造成地面人員傷亡，不過現場油臭味瀰漫，當地居民對此相當不滿。

    森縣知事三村申吾昨日以「有可能導致嚴重事故」為由，向美軍方面提出強烈抗議，並要求造訪青森縣政府的防衛副大臣鬼木誠嚴肅應對此事，三澤基地副司令墨菲（Timothy Murphy）出面表示，2架F-16在飛往西面空域進行訓練途中，其中1架出現了發動機油壓下降的警報，該機飛行員遵從指示將燃料箱丟棄至安全地點的操作手冊，在昏暗環境中以目視確認了是無建築物和人員等的地點，遂將燃料箱丟棄至岩木山附近。

    墨菲強調若油壓為零，戰機將在幾分鐘後失去動力，另1架戰機則在確認燃料箱丟棄地點沒有起火後返回了三澤基地；目前2個油箱一個在深浦町住宅區附近被發現，另1個尚未找到。

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