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    殘暴！緬甸軍政府出動砲艇直升機轟炸 至少7無辜平民喪命

    緬甸反政府軍「人民防衛部隊」。（資料照，法新社）

    緬甸反政府軍「人民防衛部隊」。（資料照，法新社）

    2021/12/02 15:05

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方2月1日發動政變後，除翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭關押至今外，軍政府也持續以武力鎮壓民眾。當地媒體透露，軍方11月27日出動砲艇直升機（helicopter gunship），對該國中部城鎮15個村莊轟炸，至少有7位平民喪命。

    根據《半島電視台》報導指出，自緬甸軍事政變後，薩加因（Sagaing）地區率先起義以武力反抗軍政府，成為反政府份子的戰鬥前線。

    11月27日，緬甸軍政府出動砲艇直升機，對薩加因地區的迪帕因（Depayin）鎮內的15個村莊進行空襲轟炸。《今日緬甸》（Myanmar Now）引述3名消息人士透露的資訊指出，目前至少已造成7位無辜民眾喪命，數千人流離失所。

    11月28日民間反政府軍「人民防衛部隊」（People's Defence Force，PDF）則對緬甸軍方展開反擊，聲稱他們炸毀了軍政府的「護衛隊」，導致20位士兵死亡。

    針對此事，翁山蘇姬所屬政黨議員和流亡人士等組成的影子政府「全國團結政府」（National Unity Government）轄下的人道主義事務部透過聲明批評：「人權及國際法完全遭軍政府所忽略，而軍方更樂意在通往權力的道路上，斬除一切阻礙。」

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