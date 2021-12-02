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    福斯新聞台：賀錦麗辦公室首席發言人桑德斯年底將請辭

    副總統賀錦麗的資深顧問暨首席發言人桑德斯（Symone Sanders），將於年底離開白宮。（資料照，美聯社）

    副總統賀錦麗的資深顧問暨首席發言人桑德斯（Symone Sanders），將於年底離開白宮。（資料照，美聯社）

    2021/12/02 13:59

    〔即時新聞／綜合報導〕繼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的通訊主任艾蒂恩（Ashley Etienne）宣布即將離開白宮後，副總統的資深顧問暨首席發言人桑德斯（Symone Sanders）也掛冠求去，將於年底辭職，讓外界分析，賀錦麗辦公室內的動盪持續加劇中。

    根據《福斯新聞台》報導，美國副總統賀錦麗持續受低迷支持度所苦，共和黨對她的能力，也有諸多質疑與批評。繼通訊主任艾蒂恩率先宣布請辭後，不到一個月內，首席發言人桑德斯也將於年底工作結束後，離開白宮。

    白宮官員向《福斯新聞》透露：「桑德斯已光榮地任職政府3年，最先是擔任2020年拜登競選時的重要夥伴，而隨後擔任了賀錦麗的資深顧問及首席發言人。」

    白宮官員提到，現年31歲的發言人桑德斯，將在賀錦麗辦公室工作至年底，而拜登與賀錦麗，都十分感謝她的付出及支持，將會懷念她在職期間的付出。

    桑德斯於2014年移居至華盛頓特區（Washington, D.C），而2016年時，她擔任尋求民主黨總統初選的伯尼（Bernie Sanders）參議員的全國新聞秘書。桑德斯長年致力於倡導社會及種族正義，呼籲外界重視各族群間的貧富差距。

    副總統賀錦麗的通訊主任艾蒂恩。（圖擷取自ashley_etienne官方IG）

    副總統賀錦麗的通訊主任艾蒂恩。（圖擷取自ashley_etienne官方IG）

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