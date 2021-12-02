健身教練初次見家長 女友媽竟是2年前床伴

國外1名健身教練近期在社群平台分享，他與女友交往近1年，感情相當融洽，不久前與女友的父母見面，未料看到對方母親當下愣住，因為那是自己約2年前的床伴。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2021/12/02 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕國外1名健身教練近期在社群平台分享，他與女友交往近1年，感情相當融洽，不久前他與女友的父母見面，看到對方母親當下愣住了，因為那是自己約2年前的床伴，他深感苦惱，轉而上網發文尋求網友建議，這則PO文引起許多網友討論。

綜合外媒報導，現年21歲健身教練日前在美國知名論壇「Reddit」發文 ，內文提及他於19歲工作時，認識1名約40歲女學員，不過對方保養有佳，所以外表看起來像25歲左右。當時不斷受到對方邀約，2人出去約會後，也發生了數次親密關係，直至某次會面，這名女性突然說，「她的年紀跟他在一起是不對的，你太年輕了」，隨後也換了健身房，自此雙方未曾再聯繫。

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這名健身教練說，原以為與這名40歲女性關係就此結束，孰料不久前交往近1年的女友邀請自己回家拜訪父母，抵達時竟再次來到「與那名40歲女學員約會的房子，我原以為自己被耍了」，緊接著看到女友的父母時，這才驚覺他曾和已婚人妻發生關係，「而現在卻是女友的母親，我強忍著震撼，度過那次會面」。

這名健身教練透露，會面數天後，女友母親致電要求自己，「你千萬不能讓真相曝光」，甚至揚言女友得知事實後將會怨恨自己，也會破壞一段長達20年的婚姻關係；他難過地說「這件事情讓我感到有點羞恥，現在為了保守這個祕密很痛苦，不知道該如何是好...」。

網友看到Po文後，紛紛表達不同想法，有人說「太扯了，好像電影劇情」、「感覺很像假的故事」、「替那名丈夫感到難過...」、「認真覺得你該和女友認真討論一下比較好」，也有網友直言「這也不是你的錯啊，你當初也不知道對方早已結婚，不用感到羞恥」。

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