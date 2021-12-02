不畏損害日中關係 日擬砸千億日圓擴大飛彈射程至1千公里

日本防衛省高級官員透露，日方正打算加強巡弋飛彈能力，將其射程擴大至1千公里，預計總開發成本約為1000億日圓（約合新台幣245億元）。（路透）

2021/12/02 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本目前飛彈射程僅100公里至200公里，不過日媒報導指出，日本防衛省高級官員透露，日方正打算加強巡弋飛彈能力，將其射程擴大至1千公里，預計總開發成本約為1000億日圓（約合新台幣245億元）。

根據《日經新聞》報導，防衛省官員透露，隨著中國以及南韓等鄰國快速發展飛彈，日方也需要增強自身威懾力，因此日本計畫擴展巡弋飛彈能力，包含射程倍增、更精確地追蹤目標並進行打擊，預計總開發成本約為1000億日圓。

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報導提到，中國以及南韓不斷擴展飛彈能力，例如中國近年不斷增加可以打擊日本本島和關島的中程彈道飛彈數量，過去10年來飛彈發射井數量更提升8倍，直至去年已到82座，雖說如此，中韓仍可能反對日方計畫。

報導也提及，基於應對中國軍事活動升級，美國正考慮在連接沖繩與台灣、菲律賓的第一島鏈上，部署飛彈網絡；美國國會報告也建議和周邊國家展開對話，鼓勵接受美國在該地區部署中程飛彈，為台海緊急情況做準備，中國外交部對此則呼籲日韓反對美國提議，並跳腳警告稱，若美方做出類似部署，北京會採取反制。

報導指出，日方此舉可能損害日本和中國之間的經濟關係，不過日本政府認為這些新飛彈可加強自身反擊能力，並保護偏遠島嶼，讓自衛隊能在更安全的距離進行部署。

報導稱，日本計畫在2025財年前完成陸基巡弋飛彈測試，另外，安裝在船艦和戰機上的飛彈的原型測試則預計分別在2026財年和2028財年完成；設備開發、部署等詳細計畫細節則會在明年底修訂的國家安全戰略（NSS）中明列。

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