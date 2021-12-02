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    熬過韓戰不敵疫情！ 韓國首家西餐廳開業近百年宣布關店

    經歷過韓戰、亞洲金融風暴，卻沒能躲過熬過疫情，韓國首家西餐廳Seoul Station Grill，在距離開業百年之際，宣布關店。（圖擷自推特）

    經歷過韓戰、亞洲金融風暴，卻沒能躲過熬過疫情，韓國首家西餐廳Seoul Station Grill，在距離開業百年之際，宣布關店。（圖擷自推特）

    2021/12/02 11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕經歷過韓戰、亞洲金融風暴，卻沒能熬過疫情，韓國首家西餐廳Seoul Station Grill，在距離開店百年之際，宣布關店。

    《韓聯社》報導，南國首家西餐廳Seoul Station Grill於1925年10月15日在舊首爾火車站開業，當時朝鮮半島仍為日本所殖民，這間餐廳首次向韓國人介紹豬排和漢堡牛排而聞名，韓國脫離日本統治後，這個地方被韓國國家鐵路公司收購，1983年管理權交給廣場酒店，餐廳後來搬遷到新首爾站大樓的4樓。

    Seoul Station Grill是韓國最具代表性的西餐廳之一，歷經1950年代的韓戰戰火的洗禮以及1997年亞洲金融風暴仍屹立不搖，是許多上流社會和潮流人士經常光顧的場所。

    不料在即將開業百年之際，Seoul Station Grill在11月30日宣布關店，餐廳員工坦承「我們的業務受到疫情的嚴重影響」，歇業消息傳出後，許多人嘆：「餐廳未能迎來100週年，十分可惜」、「又有一段歷史畫上句號」等。

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