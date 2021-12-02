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    Omicron入侵南韓累計5確診 南韓今增5266例短短1天再創新高

    南韓防疫部門昨晚證實，5名境外移入個案確定感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron。中央防疫對策本部今通報，截至0時新增5266例確診，連續兩日添5000例以上，短短1天再創新高。（歐新社）

    南韓防疫部門昨晚證實，5名境外移入個案確定感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron。中央防疫對策本部今通報，截至0時新增5266例確診，連續兩日添5000例以上，短短1天再創新高。（歐新社）

    2021/12/02 10:17

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓防疫部門昨晚證實，5名境外移入個案確定感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron。中央防疫對策本部今通報，截至0時新增5266例確診，連續兩日添5000例以上，短短1天再創新高；另有47人死亡，累計45萬7612例染疫、3705人死亡。

    綜合韓媒報導，南韓昨日通報5123例，首度突破5000大關。醫界建議暫停分階段恢復日常防疫模式，盡快收緊防疫措施，否則醫療系統不堪重負。今天通報的5266例中，境外移入24例、社區感染5242例。首都圈4106例、78.3%，其中首爾2262例佔過半；其他地區1136例、21.7%。重症目前有733人，依然刷新最高紀錄。至於疫苗接種率方面，截至昨日上午，完全接種已突破80%。

    報導指出，南韓現有5例Omicron確診，以及2例疑似個案。5人都是從奈及利亞入境，其中，1對40多歲夫妻上月24日入境、隔日確診，已完全接種疫苗，入境免隔離，確診前移動未受限；夫妻的30多歲友人同月29日確診、未施打疫苗；2名50多歲女性23日入境、隔天確診，都沒打疫苗。此外，前述夫妻的兒子、另名境外個案，被列為疑似案例，基因定序結果預計本週出爐。

    報導提到，，這對夫妻及其友人除了呼吸道症狀、肌肉疼痛，無特別異狀，曾與他們同班機、去過查德的1名確診者，則是感染Delta變異株。不過值得留意的是，這名友人的太太、岳母及另名友人，上月30日也確診，正在進行基因序列分析，Omicron累計確診數不排除繼續增加。

    報導提及，南韓中央防疫對策本部昨決議，明起（3日）至16日，所有入境人士不分國籍、完全接種疫苗與否，必須隔離10天。南韓政府也決定，4日（六）起至17日暫停每週執飛3班衣索比亞直航班機，不過仍會安排不定期航班，協助南韓公民返國。

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