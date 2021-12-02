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    擔憂彭帥安全 WTA暫停在中國所有賽事

    中國網球女將彭帥2018年5月參加WTA馬德里公開賽。（路透）

    中國網球女將彭帥2018年5月參加WTA馬德里公開賽。（路透）

    2021/12/02 06:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥在指控遭國務院前副總理張高麗性侵和長年不倫關係後，「被消失」又「被現身」的過程引發外界普遍質疑。世界女子職業網球協會（WTA）1日宣布，由於擔心彭帥和其他球員的安全，將暫停中國包括香港在內的所有WTA賽事。

    WTA主席賽門（Steve Simon）1日發表聲明指出，當彭帥不被允許自由交流，並且似乎被施壓來反駁彭帥的性侵指控時，他不明白怎麼能要求運動員在中國比賽，有鑑於現在的狀況，他也非常擔心，如果2022年WTA在中國舉辦賽事，所有的球員和工作人員都可能面臨風險。

    他說，WTA董事會全力支持暫停中國包括香港的所有賽事，他們並不相信彭帥一切安好，雖然現在知道彭帥在哪裡，但他非常懷疑彭帥是否自由、安全，沒有受到審查、脅迫和恐嚇。WTA一直清楚需要什麼，再次呼籲對彭帥的性侵指控進行全面和透明的調查，同時不能被審查。

    賽門強調，如果有權勢的人可以壓制女性的聲音，將性侵犯的指控掃到地毯下，那麼WTA成立的基礎「女性平等」將遭受巨大的挫折，他不會也不能讓這種情況發生在WTA和其球員身上。

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