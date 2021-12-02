美國首現Omicron確診 患者到過南非症狀輕微

2021/12/02 04:12

〔中央社〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，美國出現首起感染COVID-19新變種病毒株Omicron案例，患者住在美國加州，近期自南非返國，目前症狀輕微，密切接觸者篩檢皆陰性。

根據美國CDC，此名患者已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，11月22日自南非返國，出現症狀後進行篩檢，11月29日確診。基因定序結果為新變種Omicron，是美國首例。

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CDC指出，患者確診後隨即自主隔離，目前症狀輕微且狀況持續改善中。衛生當局已通知所有與患者有密集接觸者，篩檢結果皆陰性。

世界衛生組織（WHO）11月26日將在非洲南部出現的Omicron列為「高關注變異株」（variants of concern），美國總統拜登（Joe Biden）當天隨即下令29日起禁止來自南非等8國的非美籍旅客入境。

根據路透社統計，Omicron目前已在英國、葡萄牙、荷蘭、德國、日本與韓國等至少24國現蹤，橫跨非洲、美洲、亞洲、歐洲與中東區域。

為進一步防堵Omicron，華盛頓郵報（The Washington Post）昨天報導指出，拜登政府預計2日宣布加強版入境篩檢規定，不論打完疫苗與否或出發地為何，所有旅客須持登機前1日內篩檢陰性證明。目前完整接種疫苗旅客，登機前3日內篩檢即可。

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天在白宮簡報上證實這項新規，但未透露生效時程。

談到美國首例Omicron確診，佛奇表示，他雖樂見患者症狀輕微且狀況持續改善，但不能單靠一起個案下任何結論。他預估，專家仍需要2至3週才能對新變種有更多了解，包括傳染力、免疫逃脫程度、症狀嚴重程度，以及疫苗與追加劑接種與否有何差異等。

佛奇再次呼籲，打完疫苗民眾盡快接種追加劑，尚未打疫苗的立即接種，公開室內場合也須戴好口罩。

聖誕節假期將至，部分人士呼籲美國也應要求國內旅客搭機前出示陰性證明。佛奇表示，他不確定現階段是否有此需要，他認為重點還是打疫苗、接種追加劑。

佛奇指出，美國之所以對南非等8國實施旅遊限制，不是因為覺得這麼做能避免確診患者進到美國，而是要讓專家有時間了解新變種並做好準備，強調這僅是「暫時措施」。（編輯：陳正健）1101202

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