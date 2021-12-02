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    川普大選辯論前就確診？前幕僚長新書爆料：3天前一度陽性

    前白宮幕僚長梅多斯在新書中爆料，在與拜登展開第一次總統大選辯論前3天，川普（見圖）的武漢肺炎檢測一度呈現陽性。（法新社）

    前白宮幕僚長梅多斯在新書中爆料，在與拜登展開第一次總統大選辯論前3天，川普（見圖）的武漢肺炎檢測一度呈現陽性。（法新社）

    2021/12/02 00:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普執政時期最後一位白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在新書中爆料，在與拜登展開第一次總統大選辯論前3天，川普的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測一度呈現陽性。

    《衛報》報導，川普與拜登在2020年9月29日進行第一場辯論會，不料幾天後，川普10月2日突然宣布自己妻子梅蘭妮雅確診武漢肺炎。白宮當時說，川普在收到檢測結果後1小時內宣布這項消息。當晚，川普就住進醫院。

    梅多斯的回憶錄《The Chief’s Chief》下週將出版，《衛報》在週二取得一份副本。根據梅多斯的說法，川普在9月26日出爐的病毒檢測結果呈現陽性，讓白宮感到相當震驚，在此之前，川普看起來「有點疲倦」且可能「有點感冒」。

    但由於當時使用的檢測工具是舊款，再次用另一款較新的器材檢測後，出現了陰性結果。儘管川普後來態度就像「什麼都沒發生過一樣」，但梅多斯仍指示周遭人士以陽性結果的方式對待川普。

    白宮在川普10月2日宣布確診前，都沒有告訴公眾，川普此前的檢測結果曾呈現陽性，然後又變陰性。

    梅多斯書中還寫道，儘管他知道每個候選人都被要求「在（總統大選辯論）開始前的72小時內，病毒檢測要呈現陰性……但沒有什麼能阻止他走出去。」

    辯論會的主持人、福斯新聞主播華萊士（Chris Wallace）後來說，川普在辯論前沒有接受病毒檢測，因為他遲到了。

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