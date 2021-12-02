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    友台遭中國打壓 馬克宏見立陶宛總統大讚：挺你們！

    馬克宏週二會見立陶宛總統瑙塞達，稱讚立國不畏中共強權，法方給予完全支持。（路透）

    馬克宏週二會見立陶宛總統瑙塞達，稱讚立國不畏中共強權，法方給予完全支持。（路透）

    2021/12/02 00:30

    〔即時新聞／綜合報導〕日前我國在立陶宛的「台灣代表處」正式營運，中方大跳腳，將立國的外交層級降級為「代辦級」，引發各界熱議。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週二（11月30日）會見近日訪法的立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）時，就當面稱讚立國勇於對抗中國施加的外交壓力，對此法方給予完全的支持！

    根據法國總統府愛麗舍宮（Elysee）官網週三發布馬克宏與瑙塞達的聯合聲明 指出，馬克宏週二與瑙塞達共餐，會面時討論有關波羅的海國家與中國、俄羅斯的關係，當中自然也提到立陶宛近期因讓台灣設處、遭中國外交打壓一事。

    馬克宏稱讚，立陶宛不畏中國威脅和施壓，立陶宛外交部長甚至公開向世界示範對抗中國之道，強調在立陶宛承受來自中國外交打擊時，法國會給予堅定支持，並與立陶宛政府、人民站在一起。

    再過一個月，法國將自2022年元旦起擔任6個月的歐盟輪值主席國，近期馬克宏積極布局，聯繫各歐盟成員國，期盼強化歐盟陣線，以應對來自中國和俄羅斯的挑戰，日前更與義大利放下多年恩怨，簽下極具歷史性的合作協議。

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