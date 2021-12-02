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    SB、娘炮都不行！ 微博要求1週內改掉粗俗暱稱 否則就禁言！

    微博官方12月1日發布公告，要求用戶在一週內改掉含有粗俗字眼的用戶名，否則就禁言。（圖翻攝自微博管理員_微博）

    微博官方12月1日發布公告，要求用戶在一週內改掉含有粗俗字眼的用戶名，否則就禁言。（圖翻攝自微博管理員_微博）

    2021/12/02 00:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社群言論審查再出招！微博官方週三（12月1日）公告，要求若「用戶名稱」帶有明顯粗俗或侮辱性字眼者，限一週內改名，否則將直接刪掉原本的名稱，並處以「階段性禁言」。消息一出，讓中國網友哀聲連連。

    「微博管理員」本月1日發布公告 ，宣稱「為深化落實網絡文明建設相關要求，持續推進「清朗」行動，優化社區氛圍環境」，依據《微博社區公約》相關規定，站方要求暱稱（用戶名）中帶有明顯低俗或侮辱性詞匯組合的，如「二貨」、「SB（傻逼諧音）」、「癟三」、「娘炮」等，即日起限時一週內更改暱稱，截止日期為12月8日。

    官方表示，若用戶未按要求更改，將予以刪除名稱及階段性禁言處罰。微博還聲稱，「網絡文明建設需要從每一處細節入手，堅持不懈、久久為功，形成良好文明社區生態。微博平台將切實履行企業主體責任，依照網絡文明准則，積極引導用戶文明用網、文明上網，推動網絡文化良性發展，共同營造文明健康的網上精神家園。」

    公告一出，不少中國網友表示認同，但也有人抱怨，「限制這限制那，有完沒完啊」、「真的笑死，正事不幹，硬要禁些有的沒的」、「真的很無聊」。

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