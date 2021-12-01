推9.5兆「全球門戶」抗一帶一路 歐盟：中國不透明恐助長腐敗

歐盟今天公布「全球門戶」計畫，將投入3000億歐元協助發展中國家發展基礎建設，被視為抗衡中國「一帶一路」。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（歐新社）

2021/12/01 22:16

〔中央社〕歐洲聯盟今天公布「全球門戶」計畫，將投入3000億歐元協助發展中國家發展基礎建設，被視為抗衡中國「一帶一路」，而歐盟也指出投資計畫若不透明且非高品質，恐會助長腐敗。

歐盟（EU）今天公布「全球門戶」（Global Gateway）計畫，將自2021年至2027年間籌資3000億歐元（約合新台幣9兆5000億元），將歐盟、成員國、歐洲金融機構和國家發展金融機構的資源整合成一個「歐盟團隊」品牌展開投資。

請繼續往下閱讀...

這項計畫被外界視為抗衡中國「一帶一路」倡議，歐盟文件中也提到投資計畫若不透明且非高品質，建設可能會被錯誤地設計、甚至助長腐敗，導致參與國產生依賴性，並被限制決策能力。

相較中國「一帶一路」倡議被國際批評助長環境破壞、侵犯人權以及讓參與國陷入高負債陷阱等行為，歐盟則主打「民主透明、高品質及國際標準」與參與國合作，試圖將「全球門戶」計畫打造成比中國更好的品牌。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今天在記者會表示，在世界朝向武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後的復甦，歐盟希望重新設計與世界連結的方式，「全球門戶」計畫是具高品質的建設和環境標準，且符合歐盟的民主價值觀和國際規範。

雖然歐盟未正面回應「全球門戶」計畫是否針對中國「一帶一路」倡議，但范德賴恩在回答歐盟能否與中國競爭時，她回答肯定可以，認為各國也需要有更好以及不同的計畫。

馮德萊恩進一步表示，而且歐盟會帶領歐洲的民營企業一起投資，而中國不存在這樣的民間企業，所以歐盟的「全球門戶」計畫是真正的選擇。

歐盟「全球門戶」強調是歐洲促進民主價值觀和高標準、良好治理和透明度、平等夥伴關係、綠色清潔、安全的基礎設施，並促進私營部門投資的計畫，歐盟計劃明年舉行歐盟-非洲聯盟峰會，屆時可能會宣布相關投資計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法