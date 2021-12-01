為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    推9.5兆「全球門戶」抗一帶一路 歐盟：中國不透明恐助長腐敗

    歐盟今天公布「全球門戶」計畫，將投入3000億歐元協助發展中國家發展基礎建設，被視為抗衡中國「一帶一路」。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（歐新社）

    歐盟今天公布「全球門戶」計畫，將投入3000億歐元協助發展中國家發展基礎建設，被視為抗衡中國「一帶一路」。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（歐新社）

    2021/12/01 22:16

    〔中央社〕歐洲聯盟今天公布「全球門戶」計畫，將投入3000億歐元協助發展中國家發展基礎建設，被視為抗衡中國「一帶一路」，而歐盟也指出投資計畫若不透明且非高品質，恐會助長腐敗。

    歐盟（EU）今天公布「全球門戶」（Global Gateway）計畫，將自2021年至2027年間籌資3000億歐元（約合新台幣9兆5000億元），將歐盟、成員國、歐洲金融機構和國家發展金融機構的資源整合成一個「歐盟團隊」品牌展開投資。

    這項計畫被外界視為抗衡中國「一帶一路」倡議，歐盟文件中也提到投資計畫若不透明且非高品質，建設可能會被錯誤地設計、甚至助長腐敗，導致參與國產生依賴性，並被限制決策能力。

    相較中國「一帶一路」倡議被國際批評助長環境破壞、侵犯人權以及讓參與國陷入高負債陷阱等行為，歐盟則主打「民主透明、高品質及國際標準」與參與國合作，試圖將「全球門戶」計畫打造成比中國更好的品牌。

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今天在記者會表示，在世界朝向武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後的復甦，歐盟希望重新設計與世界連結的方式，「全球門戶」計畫是具高品質的建設和環境標準，且符合歐盟的民主價值觀和國際規範。

    雖然歐盟未正面回應「全球門戶」計畫是否針對中國「一帶一路」倡議，但范德賴恩在回答歐盟能否與中國競爭時，她回答肯定可以，認為各國也需要有更好以及不同的計畫。

    馮德萊恩進一步表示，而且歐盟會帶領歐洲的民營企業一起投資，而中國不存在這樣的民間企業，所以歐盟的「全球門戶」計畫是真正的選擇。

    歐盟「全球門戶」強調是歐洲促進民主價值觀和高標準、良好治理和透明度、平等夥伴關係、綠色清潔、安全的基礎設施，並促進私營部門投資的計畫，歐盟計劃明年舉行歐盟-非洲聯盟峰會，屆時可能會宣布相關投資計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐盟明宣布全球門戶 投資9.5兆對抗一帶一路
    2021/12/01 15:17

    歐盟明宣布全球門戶 投資9.5兆對抗一帶一路
    抗衡中國一帶一路！ 歐盟擬投入近9.5兆幫助發展中國家
    2021/12/01 05:59

    抗衡中國一帶一路！ 歐盟擬投入近9.5兆幫助發展中國家

    手機車鑰匙隨你用 意想不到好實用
    歐盟推「全球門戶」抗衡「一帶一路」
    2021/12/01 05:30

    歐盟推「全球門戶」抗衡「一帶一路」
    呼應張忠謀看法 歐盟官員：拚半導體自給自足「不切實際」
    2021/11/30 14:43

    呼應張忠謀看法 歐盟官員：拚半導體自給自足「不切實際」

    機能性紡織品驗證 助業者接軌國際市場
    全球門戶對抗一帶一路 歐盟擬5大戰略領域
    2021/11/15 17:23

    全球門戶對抗一帶一路 歐盟擬5大戰略領域
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播